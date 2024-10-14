Частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям как Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Hyundai Tucson.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 5,7 тысячи новых легковушек, из которых 64% реализовали частным клиентам, а 36% - юридическим лицам. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Если сравнивать с сентябрем прошлого года, то продажи новых легковых авто частным клиентам уменьшились на 7%. В то же время, продажи юридическим оосбам увеличились на 15%.

В целом можно отметить значительную популярность кроссоверов, в частности, таких бестселлеров рынка как Toyota RAV4 и Renault Duster.

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Среди частных покупателей наибольшей популярностью пользовались:

Toyota RAV4 - 241 единица;

Mazda CX-5 - 145;

Hyundai Tucson - 115;

Zeekr 001- 103;

Kia Sportage - 99.

Среди юридических лиц наибольшей популярностью пользовались:

Renault Duster - 413 единиц;

Toyota Hilux - 140;

Škoda Octavia - 91;

Škoda Karoq - 87;

Škoda Kodiaq - 69.

Подержанные авто - советы экспертов

Напомним, недавно специалисты назвали пятерку подержанных авто, которые лучше обойти стороной. В частности, они советуют быть осторожным при покупке Fiat 500, Ford Escape и Volkswagen Eos. Последний по мнению экспертов является склонным к механическим проблемам.

А еще ранее специалисты назвали шесть подержанных авто, которые прослужат владельцам "до пенсии". Среди них - Toyota Land Cruiser, Ford F-350 Super Duty и Honda Pilot. Последнее авто может похвастаться просторным салоном и мощным двигателем, в то время как Land Cruiser обеспечит езду по бездорожью с комфортом.

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