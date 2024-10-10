В перечень попали как кроссоверы, так и кабриолеты.

Покупка подержанного автомобиля может быть как возможностью сэкономить, так и большим финансовым бременем. Дело в том, что некоторые подержанные автомобили не являются удачной инвестицией, ведь они могут иметь проблемы, ремонт которых влетит в копеечку.

Ресурс GOBankingRates пообщался с несколькими профессионалами о подержанных автомобилях, покупка которых является скорее финансовыми хлопотами, чем выгодной сделкой. Специалисты советуют держаться подальше от нескольких популярных моделей авто.

Fiat 500

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Автомобилисты настолько недовольны подержанными Fiat, что даже придумали ироничную аббревиатуру: Fix It Again Tony (Почини его снова, Тони). Главный редактор Automoblog Карл Энтони говорит, что рейтинги надежности и качества этого авто от американских отраслевых источников, таких как Consumer Reports и J.D. Power, были ниже, чем ожидалось.

Если вы покупаете подержанный Fiat, стоит держаться подальше от любых автомобилей Fiat 500 2012-2016 годов выпуска, советует основатель и генеральный директор Ceramic King Coatings Лиланд Джонс. К тому же, новые владельцы этой модели авто могут столкнуться с неисправностью сцепления и высокими затратами на ремонт.

Ford Escape

Если вы видите в продаже подержанный Ford Escape, вам точно стоит продолжить поиски, пишет GOBankingRates.

Директор по продажам и маркетингу CFR Classic Джо Гиранда подчеркивает, что эта модель часто имеет проблемы с трансмиссией, такие как дрожание и рывки. Еще одной серьезной проблемой этих подержанных автомобилей является подвеска, которая требует частого технического обслуживания.

Volkswagen Eos

Volkswagen прекратил производство модели Eos в 2015 году. Но они до сих пор являются одним из худших вариантов кабриолета для приобретения на рынке подержанных автомобилей.

"Он подвержен механическим проблемам, особенно с электрическими стеклоподъемниками и механизмами откидного верха, что приводит к высоким затратам на ремонт. Владельцы также сообщают о частых проблемах с подвеской", – говорит Гиранда.

Chrysler 200

По информации портала Cars.com, компания Chrysler отозвала некоторые автомобили Chrysler 200 2015 модельного года. Среди причин отзыва именно этой модели – проблемы с электропроводкой и сбои питания в электрической системе. Как отметил Лиланд Джонс, эти подержанные авто к тому же имеют проблемы с двигателем и контролем скорости.

BMW

Как бы вам ни хотелось поразить окружающих наличием автомобиля BMW, Джонс не рекомендует покупать подержанные образцы, независимо от года выпуска.

"Цены на эти автомобили, как правило, сумасшедшие. Расходы на техническое обслуживание и ремонт зашкаливают. По моему опыту, они просто приносят проблему за проблемой", – констатировал он.

На какие подержанные авто стоит обратить внимание

Срок службы транспортных средств продолжает расти, поэтому покупка подержанного авто может быть довольно разумным решение. К тому же, так вы сможете сэкономить немалую сумму. Однако надо выбрать "правильное" авто.

Профессионалы советуют обратить внимание, в частности, на Honda Accord. Этот популярный седан известен своей надежностью и вообще превосходным качеством.

Также в перечень вошел автомобиль Toyota Camry. Этот автомобиль является привлекательным сочетанием надежности и доступности, а также не требует частых ремонтов.

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