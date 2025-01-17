На рынке новых бензиновых автомобилей лидером по итогам 2024 года стал кроссовер Mazda CX-5.

В 2024 году украинский автопарк пополнили 27,9 тысячи новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 2% меньше, чем в 2023 году. Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

Несколько снизилась и доля бензиновых моделей в общих продажах новых легковых автомобилей. Если в 2023 году этот показатель составлял 47% рынка, то сейчас равен лишь 40%.

Наиболее популярным в этом сегменте оказался кроссовер Mazda CX-5. Второе и третье места также заняли кроссоверы, а именно - модели Kia Sportage и Renault Duster.

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ТОП-5 новых легковых авто с бензиновыми ДВС:

Mazda CX-5 - 1738 авто. Kia Sportage - 1582 авто. Renault Duster - 1553 авто. Skoda Octavia - 1278 авто. Hyundai Tucson - 1210 авто.

ТОП-5 импортируемых подержанных авто с бензиновыми ДВС:

Volkswagen Golf - 7219 авто. Audi Q5 - 4578 авто. Volkswagen Tiguan - 4414 авто. Nissan Rogue - 4042 авто. Renault Megane - 3922 авто.

Автомобили, которые рекомендуют эксперты

Недавно механик Крис Пайл порекомендовал нескольких производителей, на которых стоит обратить внимание в 2025 году. В список попали Ford, Hyundai, Kia и Tesla.

По словам специалиста, автомобили Kia и Hyundai отличаются низкой стоимостью обслуживания. В то же время, машины от Ford (по крайней мере, некоторые модели) могут похвастаться высоким уровнем надежности.

Также напомним, что ранее эксперты назвали шесть кроссоверов и внедорожников, которые могут прослужить дольше, чем другие автомобили. В список попали, в частности, Chevrolet Tahoe, GMC Yukon и Honda Pilot.

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