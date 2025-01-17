Некоторые авто "не дотягивают" до установленного ценника по функциям, использованным материалам, мощности или технологиям.

Некоторые автомобили на рынке продаются по цене, которая является объективно завышенной. Найти авто, которое по своим характеристикам не соответствует заявленному прайсу, можно в каждом сегменте.

Об этом пишет GОBankingRates. Так, некоторые авто "не дотягивают" до установленного ценника по функциям, использованным материалам, мощности или технологиям. Другие же могут проигрывать более доступным конкурентам.

Ресурс проанализировал мнения экспертов и составил перечень из 8 автомобилей с завышенным ценником, которые не стоит покупать в 2025 году.

Видео дня

Audi Q7 2025 года

Для Майкла Домингеса, который имеет сертификат мастера-механика и степень по автомобильным технологиям Мичиганского университета, этот роскошный автомобиль выделяется тем, что не дотягивает до своей стартовой цены в $60 500 на рынке США.

Это авто может похвастаться роскошью, но его высокая стоимость обслуживания и минимальные улучшения по сравнению с предыдущим годом затрудняют оправдание повышенной цены.

"Его опережают такие конкуренты, как BMW X5 и Lexus RX 350, которые предлагают аналогичные роскошные удобства по лучшей цене", – объясняет он.

Cadillac Escalade 2024 и 2025 годов

Цены на Cadillac Escalade 2024 года на американском рынке стартуют от $81 895, но новая модель 2025 года может стоить от $87 595 до $116 395 – при том, что автомобиль не получил существенного обновления.

"Хотя он оснащен многими наворотами, он не обязательно предлагает больше, чем Шевроле Тахо 2023 года – значительно более дешевый внедорожник с аналогичным двигателем и характеристиками. За те деньги, которые вы платите, вы, по сути, раскошеливаетесь на имя Cadillac, не получая существенных улучшений в производительности или технологиях", – акцентировал Домингес.

Mercedes-Benz C-Class 2025 года

Автомобильный эксперт и основатель Off Road Genius Лиам Лукас не критикует Mercedes-Benz C-Class – только его цену.

"Хотя это роскошный автомобиль с высококлассными характеристиками, его цена значительно выросла, опережая его совершенствование. Базовая модель стартует от 40 000 долларов. С дополнительными функциями цена может легко достичь 60 000 долларов, что является достаточно высоким показателем, учитывая, что конкуренты, такие как Audi A4 или BMW 3 Series, предлагают аналогичные или лучшие функции за более низкую или сопоставимую цену", – отметил он.

Range Rover Sport 2024 года

Цена этого авто на американском рынке стартует от $83 700 и поднимается до более чем $180 000.

"Хотя это роскошный внедорожник, конкуренты, такие как Jeep Grand Cherokee, предлагают аналогичную внедорожную доблесть и роскошь за меньшую стоимость", – говорит Лиам Лукас.

Bronco Raptor 2025 года

Автомобильный инженер и редактор Automotive Widget Роберт Лутерцо называет Bronco Raptor "одним из самых переоцененных внедорожников 4×4 на рынке в этом году".

"Агрессивная настройка подвески и внедорожные шины могут привести к менее комфортному вождению на дороге. Кроме того, акцент на внедорожные характеристики может означать, что специфические удобства и роскошь, присущие другим внедорожникам, или отсутствуют, или предлагаются как дорогие опциональные пакеты. Для покупателей, которые планируют использовать автомобиль преимущественно для ежедневных поездок на работу или семейных путешествий, жертвы в комфорте и практичности могут затмить преимущества", – пояснил специалист.

Rivian R1T 2025 года

По словам инженера-механика и редактора AutoGlobes Талха Атта, Rivian R1T – самая дорогая на сегодняшний день машина на американском рынке электромобилей с полным приводом. Он считает, что их просто не производят достаточно для того, чтобы снизить стартовую цену в $71 700 до "надлежащего уровня".

"Как электрический пикап, Rivian R1 обслуживает относительно нишевый рынок, по крайней мере на его ранних стадиях. Этот ограниченный спрос может привести к более высоким производственным затратам на единицу продукции, которые могут быть переложены на потребителя через более высокую цену", – отметил Атта.

BMW iX 2024 года

Ветеран автоиндустрии Ник Робинсон, соучредитель Pick and Pull Sell Car не верит, что технические характеристики BMW iX могут оправдать его цену. А прайс на это авто на американском рынке стартует от $80 000.

По мнению Робинсона, такие конкуренты как Tesla Model X, Audi e-tron и Mercedes-Benz EQC, предлагают гораздо больше за эти деньги.

Toyota Sienna 2025 года

Эксперт по автомобильной промышленности на AutoInsurance.org Мелани Муссон говорит, что цена на Toyota Sienna завышена. Она добавила, что производителей минивэнов не так много, а Sienna уже много лет является одним из самых надежных вариантов.

Отмечается, что в 2020 году Toyota заменила весь модельный ряд Sienna на исключительно гибридные модели.

"Это изменение не только делает их дороже, но и делает их менее подходящими для нужд многих водителей минивэнов. Маленький двигатель может помочь сэкономить бензин, когда авто пустое, но если оно загружено для детских спортивных соревнований или семейного отдыха, водители заметят крайнюю нехватку мощности четырех цилиндров", – констатировала Мелани Муссон.

Самые лучшие семейные кроссоверы

Эксперты из Autocar назвали 10 лучших семейных кроссоверов, которые сейчас доступны на рынке. Skoda Kodiaq признали лучшим семейным кроссовером. По словам экспертов, эта модель предлагает просторный интерьер и высокий уровень практичности.

Также в перечень попали такие авто как Kia EV9, Peugeot 5008, Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: