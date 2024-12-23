Эксперт порекомендовал автомобили от производителей, которым доверяет.

В наше время в продаже есть огромное количество различных автомобилей. Авто от некоторых производителей особо ценятся экспертами за высокий уровень надежности и другие преимущества по сравнению с конкурентами.

В издании GoBankingRates рассказали, на автомобили от каких производителей рекомендует обратить внимание механик и автоэксперт Крис Пайл из JustAnswer в 2025 году.

Ford - надежная рабочая лошадка

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Эксперт порекомендовал две модели Ford, которые, по его мнению, способны справиться с большим количеством различных задач и отличаются высоким уровнем надежности.

"Ford Super Duty или F-150. Это самые продаваемые пикапы не просто так. Они выполняют свою работу, но при условии, что вам нужен пикап для буксировки лодки или автофургона", - объяснил он.

Крис Пайл подчеркнул, что эти пикапы Ford также медленно дешевеют, из-за чего их можно выгодно продать на вторичном рынке.

"Когда придет время двигаться дальше, у вас не возникнет проблем с поиском покупателя на ваш подержанный пикап", - заявил эксперт.

Hyundai и Kia - чемпионы по низкой стоимости обслуживания

Механик заверил, что автомобили Hyundai и Kia подойдут людям, которые ищут транспортные средства с низкой стоимостью обслуживания. Помимо этого он подчеркнул, что эти авто предлагают достаточно богатое оснащение даже в базовых комплектациях.

"Обычно они дешевле конкурентов и имеют большую гарантию, и вы получаете все необходимые аксессуары", - рассказал он.

Тем не менее Пайл отметил, что у этих автомобилей есть и минус.

"Минусом является стоимость при перепродаже, поэтому ездите на этих авто больше 200 000 миль (320 000 км - УНИАН) или пока не отвалятся колеса", - добавил эксперт.

Tesla - электрический вариант

Пайл советует обратить внимание на автомобили Tesla тем людям, которые ищут себе электромобиль. По его словам, это отличный выбор для водителей, которые часто ездят по городу и только изредка выезжают за его пределы.

"Автомобили Tesla оснащены лучшим, что только можно найти в авто, и доказали, что это хорошие автомобили", - объяснил он.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить эксперты

Ранее эксперты назвали 8 лучших недорогих автомобилей с пробегом. В список вошли подержанные авто, которые превосходят своих конкурентов.

Кроме того, были названы 5 европейских автомобилей, от которых стоит держаться подальше на пенсии. По словам экспертов, эти модели подходят далеко не всем водителям.

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