Модели Renault Megane и Duster демонстрируют прекрасные показатели на украинском авторынке.

В 2024 году украинский автопарк пополнили 73 тысячи автомобилей с дизельными двигателями, что на 14% меньше, чем в 2023 году. Такие данные приводит ассоциация "УкрАвтопром".

Отмечается, что 17,8 тысячи автомобилей из всего количества были новыми (+28%), а 55,2 тысячи - подержанными, ввезенными из-за рубежа (-22%).

Таким образом, модели с дизельными двигателями охватили 25,6% продаж на рынке новых легковых авто. Если говорить о ввозимых подержанных легковушках, то здесь доля дизельных автомобилей составила 24,8%.

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Как среди новых, так и среди подержанных наиболее популярными оказались модели от французской компании Renault. Также в лидерах оказались модели от Volkswagen и Skoda.

ТОП-5 моделей новых дизельных авто:

Renault Duster - 5246 авто. Volkswagen Touareg - 1217 авто. Toyota Hilux - 1072 авто. Peugeot Landtrek - 826 авто. Skoda Kodiaq - 774 авто.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

Renault Megane - 5021 авто. Skoda Octavia - 3924 авто. Volkswagen Passat - 3731 авто. Nissan Qashqai - 2943 авто. Volkswagen Golf - 2050 авто.

Мировой авторынок - главное

Ранее специалисты назвали самый популярный автомобиль на мировом рынке. Им довольно предсказуемо оказалась Toyota Corolla.

На второй позиции оказался кроссовер Tesla Model Y, а на третьей еще одна модель от японского автопроизводителя - Toyota RAV4.

Поэтому неудивительно, что среди автомобильных брендов мировое лидерство в 2024 году также получила Toyota. Сразу за ней идут Volkswagen и китайский BYD. Кроме этого, в пятерку лидеров попали Hyundai и Honda.

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