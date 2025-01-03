Китайский BYD обогнал по популярности почти всех европейских автопроизводителей.

В рейтинге самых продаваемых автомобильных брендов 2024-го по состоянию на ноябрь доминировала Toyota, а сразу за ней растушевался Volkswagen. Об этом сообщает Focus2Move.

Toyota может похвастаться 8,33 миллионами проданных авто. Несмотря на падение на 0,2% в годовом исчислении, гигант уверенно сохраняет мировое лидерство. Volkswagen занял второе место с 4,44 миллионами проданных единиц (+0.4%).

На третьем месте оказался BYD, показатели которого составили 3,39 миллиона проданных автомобилей. При этом китайский производитель продемонстрировал рост на 42,1%, что стало лучшим показателем среди 10 самых популярных автомобильных брендов.

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Отметим, что еще в 2019-м BYD занимал лишь 49-е место в мировом рейтинге. Стоит также добавить, что немецкая BMW вообще не попала в ТОП-10.

В целом десятка брендов выглядит так:

Toyota - 8,33 миллиона;

Volkswagen - 4,44 млн;

BYD - 3,39 млн;

Honda - 3,39 млн;

Hyundai - 3,38 млн;

Ford - 3,36 млн;

Nissan - 2,85 млн;

Chevrolet - 2,72 млн;

Kia - 2,67 млн;

Mercedes - 1,99 млн.

Самые популярные модели авто - последние новости

Недавно стало известно, что Toyota Corolla сохранила мировое лидерство на автомобильном рынке. Впрочем, довольно близко к ней находится другая популярная модель - Tesla Model Y.

Если говорить об украинском авторынке, то самой популярной моделью среди новых авто в 2024-м довольно ожидаемо стал компактный кроссовер Renault Duster. Сразу за ним следуют Toyota RAV4 и Mazda CX-5.

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