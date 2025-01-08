Названы 10 автомобилей с самым большим расходом топлива в реальных условиях

Водители часто обращают внимание на то, сколько топлива расходует их автомобиль. Обычно производители делают все возможное, чтобы сделать свои авто как можно экономнее. Тем не менее у них это получается не всегда.
Британские эксперты издания What Car? назвали 10 современных автомобилей с самым большим расходом топлива.
Чтобы выяснить реальный средний расход топлива автомобилей, эксперты проводят собственные тесты. Это лабораторные испытания, в которых имитируется маршрут среднестатистического водителя. В него входят городские и проселочные дороги, а также автомагистрали.
В издании отметили, что перед каждым тестом автомобиль взвешивают и накачивают шины до рекомендуемого уровня. Климат-контроль устанавливают на 21 градус по Цельсию или на среднюю шкалу кондиционера. Все остальное электрооборудование выключается.
ТОП-10 автомобилей с самым высоким расходом топлива:
- Audi S8 - 13,5 литра на 100 км
- Ford Ranger Raptor 3.0 Ecoboost - 11,8 литра на 100 км
- Cupra Ateca 2.0 TSI 300 - 10 литров на 100 км
- KGM Musso 2.2D - 9,7 литра на 100 км
- Audi Q3 45 TFSI - 9,7 литра на 100 км
- Ford Focus ST 2.3 Ecoboost 280 - 9,7 литра на 100 км
- BMW 4 Series Convertible M440i xDrive - 9,7 литра на 100 км
- Audi Q5 Sportback 45 TFSI - 9,7 литра на 100 км
- Volkswagen Multivan 2.0 TSI - 9,4 литра на 100 км
- Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 - 9,4 литра на 100 км
Спортивный седан Audi S8 оказался автомобилем с самым высоким средним расходом топлива в реальных условиях. Эта модель оснащена 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента.
Audi S8 способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды и развивать скорость до 250 км/ч (электронный ограничитель).
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