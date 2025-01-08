Названы 10 автомобилей с самым большим расходом топлива в реальных условиях

Эксперты выяснили реальный расход топлива этих автомобилей.

Водители часто обращают внимание на то, сколько топлива расходует их автомобиль. Обычно производители делают все возможное, чтобы сделать свои авто как можно экономнее. Тем не менее у них это получается не всегда.

Британские эксперты издания What Car? назвали 10 современных автомобилей с самым большим расходом топлива.

Чтобы выяснить реальный средний расход топлива автомобилей, эксперты проводят собственные тесты. Это лабораторные испытания, в которых имитируется маршрут среднестатистического водителя. В него входят городские и проселочные дороги, а также автомагистрали.

Видео дня

В издании отметили, что перед каждым тестом автомобиль взвешивают и накачивают шины до рекомендуемого уровня. Климат-контроль устанавливают на 21 градус по Цельсию или на среднюю шкалу кондиционера. Все остальное электрооборудование выключается.

ТОП-10 автомобилей с самым высоким расходом топлива:

Audi S8 - 13,5 литра на 100 км Ford Ranger Raptor 3.0 Ecoboost - 11,8 литра на 100 км Cupra Ateca 2.0 TSI 300 - 10 литров на 100 км KGM Musso 2.2D - 9,7 литра на 100 км Audi Q3 45 TFSI - 9,7 литра на 100 км Ford Focus ST 2.3 Ecoboost 280 - 9,7 литра на 100 км BMW 4 Series Convertible M440i xDrive - 9,7 литра на 100 км Audi Q5 Sportback 45 TFSI - 9,7 литра на 100 км Volkswagen Multivan 2.0 TSI - 9,4 литра на 100 км Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 - 9,4 литра на 100 км

Спортивный седан Audi S8 оказался автомобилем с самым высоким средним расходом топлива в реальных условиях. Эта модель оснащена 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

Audi S8 способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды и развивать скорость до 250 км/ч (электронный ограничитель).

Какие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших недорогих электромобилей с пробегом. Отмечается, что эти подержанные автомобили на электротяге можно выгодно купить на вторичном рынке.

Кроме того, были названы 10 современных кроссоверов с самым низким расходом топлива. Эксперты определили самые экономные модели с ДВС.

Вас также могут заинтересовать новости: