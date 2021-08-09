Наблюдательный совет "Укрзализныци" (УЗ) получил заявление от временно исполняющего обязанности председателя правления Ивана Юрика об освобождении его от выполнения обязанностей.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
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Отмечается, что в течение выходных 7-8 августа наблюдательный совет провел внеочередное заседание и решил удовлетворить заявление Ивана Юрика об освобождении его от временного исполнения обязанностей председателя правления с даты назначения нового и. о.
Юрик будет продолжать выполнение своих обязанностей в должности члена правления, ответственного за финансы. Наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров Украины удовлетворить указанное выше заявление и одобрить соответствующее решение.
"Наблюдательный совет благодарен Ивану Юрику за то, что он уже второй раз за год согласился принять вызов и взять на себя ответственность вести "Укрзализныцю" через турбулентные времена, последние из которых были осложнены пандемией COVID-19 и ее разрушительным влиянием на экономики стран всего мира и на "Укрзализныцю", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что наблюдательный совет рассмотрел рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям и решил рекомендовать Кабинету министров согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности председателя правления на период до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного председателя правления, в зависимости от того, что наступит раньше.
"Укрзализныця" и назначение Юрика:
"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
Кабинет министров в марте 2021 года назначил Ивана Юрика временно исполняющим обязанности председателя правления акционерной компании "Укрзализныця". Юрик занимал должность и. о. председателя правления УЗ в период с апреля по сентябрь 2020 года. До этого он был членом правления УЗ и членом наблюдательного совета компании.