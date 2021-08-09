Набсовет решил рекомендовать Кабмину согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" (УЗ) получил заявление от временно исполняющего обязанности председателя правления Ивана Юрика об освобождении его от выполнения обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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Отмечается, что в течение выходных 7-8 августа наблюдательный совет провел внеочередное заседание и решил удовлетворить заявление Ивана Юрика об освобождении его от временного исполнения обязанностей председателя правления с даты назначения нового и. о.

Юрик будет продолжать выполнение своих обязанностей в должности члена правления, ответственного за финансы. Наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров Украины удовлетворить указанное выше заявление и одобрить соответствующее решение.

"Наблюдательный совет благодарен Ивану Юрику за то, что он уже второй раз за год согласился принять вызов и взять на себя ответственность вести "Укрзализныцю" через турбулентные времена, последние из которых были осложнены пандемией COVID-19 и ее разрушительным влиянием на экономики стран всего мира и на "Укрзализныцю", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что наблюдательный совет рассмотрел рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям и решил рекомендовать Кабинету министров согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности председателя правления на период до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного председателя правления, в зависимости от того, что наступит раньше.

"Укрзализныця" и назначение Юрика:

"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Кабинет министров в марте 2021 года назначил Ивана Юрика временно исполняющим обязанности председателя правления акционерной компании "Укрзализныця". Юрик занимал должность и. о. председателя правления УЗ в период с апреля по сентябрь 2020 года. До этого он был членом правления УЗ и членом наблюдательного совета компании.

Автор: Екатерина Жирий