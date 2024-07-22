Ирландская авиакомпания Ryanair столкнулась со снижением прибыли на 46 процентов.

Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии Ryanair ожидает, что цены на авиабилеты в ключевые летние месяцы будут существенно ниже, чем в прошлом году. Поскольку квартальная прибыль крупнейшего в Европе бюджетного перевозчика упала, сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил о своих ожиданиях, что падение тарифов, которое наблюдалось в течение весны, сохранится. Это является последним признаком того, что постпандемический бум авиационной отрасли достиг пика.

Отмечается, что ухудшение ситуации, с которой сейчас сталкиваются авиакомпании, привело к снижению прибыли Ryanair на 46 процентов (до 360 миллионов евро) за три месяца – до конца июня. Это является гораздо большим падением, чем ожидали аналитики и инвесторы. В течение квартала средние тарифы упали на 15 процентов, до 49 евро за пассажира.

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"Хотя спрос во втором квартале высокий, цены остаются ниже, чем мы ожидали, и теперь мы ожидаем, что цены на проезд во втором квартале будут значительно ниже, чем прошлым летом", – сказал О'Лири.

Ryanair возложил часть вины на время Пасхальных праздников, но ухудшение ситуации усилит беспокойство инвесторов относительно продолжительности двухлетнего туристического бума, который принес рекордные прибыли многим перевозчикам.

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Ранее сообщалось, что в пик летнего сезона отпусков отдых туристов в Европе может быть омрачен вследствие рекордного количества задержанных или отмененных рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров и погодных условий.

22 июля стало известно, что бюджетный венгерский лоукостер Wizz Air добавил к проездному Wizz Multipass еще три новых страны – Кипр, Болгарию и Австрию. Таким образом Wizz Air расширил действие проездного Wizz Multipass на перелеты в десять стран.

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