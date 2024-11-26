Отмечается, что илеты на поезда №9/10 Киев – Будапешт и дополнительный поезд Варшава – Рава-Русская – Львов – Черновцы будет доступны позже.

"Укрзализныця" открыла продажи билетов на поезда нового графика движения. Они будут доступны в приложении, на сайте и в кассах вокзалов.

"Сегодня, 26 ноября, открыта продажа билетов на большинство новых поездов, разработанных специалистами железной дороги на 2025 год", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что с 15 декабря украинцы могут купить билеты на большинство поездов внутреннего сообщения, в том числе новый поезд №83/84 Киев – Солотвино.

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При этом с 27 ноября откроют продажи на поезда, которые будут курсировать с 16 декабря:

№145/146 Харьков – Черновцы;

№33/34 Кривой Рог – Ясиня;

№125/126 – 129/130 Кременчуг, Полтава – Ужгород;

№61/62 Днепр – Рахов.

В то же время билеты на поезда №9/10 Киев – Будапешт и дополнительный поезд Варшава – Рава-Русская – Львов – Черновцы будет доступны позже.

Украинцам напомнили, что все билеты, которые сейчас находятся в продаже, можно купить в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.

Новые направления Укрзализныци - последние новости

21 ноября Укрзализныця представила новые графики и маршруты поездов во внутреннем сообщении и за границу. В частности, по новому графику движения с 15 декабря начнет курсировать поезд №9/10 из Киева в крупный железнодорожный и авиационный хаб Будапешта.

Кроме того, компания с 15 декабря запускает беспересадочные купейные вагоны сообщением Львов - Кишинев.

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