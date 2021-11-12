Госкомпания должна построить три таких самолета.

Первый испытательный полет одного из трех транспортных самолетов Ан-178, который государственное предприятие "Антонов" строит для Вооруженных сил Украины, ожидается уже весной 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил директор Antonov Logistics SALIS Андрей Чернявский.

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"Портфель заказов на строительство самолета Ан-178 полный. Следует лишь довести до конца дело с постройкой этих трех Ан-178 по заказу Министерства обороны Украины. Могу сказать, что по плану предприятия первый испытательный полет ожидаем уже весной следующего года", - сказал он.

Строительство самолетов:

В конце 2020 года Минобороны и ГП "Антонов" заключили меморандум о сотрудничестве по строительству трех самолетов Ан-178 для нужд Вооруженных сил Украины.

В январе 2021 года государственный "Укрэксимбанк" предоставил государственному предприятию "Антонов" кредит в размере 3 млрд грн на строительство трех самолетов Ан-178 для Министерства обороны Украины.

Автор: Дмитрий Шварц