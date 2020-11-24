Государственный концерн "Укроборонпром" решил изменить систему корпоративного управления государственного предприятия "Антонов", а именно - создать наблюдательный совет как высший руководящий орган с функцией независимого контроля.
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Как сообщает пресс-служба концерна, решение о создании набсовета принято по результатам форензик-аудита ГП "Антонов", который в течение сентября-октября проводила международная компания Ernst&Young при поддержке правительства Франции.
"Эксперты компании Ernst&Young по итогам форензик-аудита рекомендовали "Укроборонпрому" ввести на ГП "Антонов" новую модель корпоративного управления, в рамках которой создать наблюдательный совет и развернуть новую систему управления рисками. Также были учтены руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности, в частности, Раздел 7 "Обязанности наблюдательных советов предприятий государственной формы собственности", - сказано в сообщении.
В концерне добавили, что наблюдательный совет ГП "Антонов" будет следить за тем, чтобы менеджмент предприятия в принятии решений действовал в интересах компании и придерживался внутренних политик.
"Задача наблюдательного совета будет заключаться в контроле за внедрением новой системы управления рисками, развертывании функции комплаенс и осуществлении антикоррупционных мер на всех уровнях госпредприятия, создании независимого подразделения внутреннего аудита, который сейчас подчиняется президенту ГП "Антонов", что противоречит лучшим международным практикам корпоративного управления", - сказано в сообщении.
Также набсовет должен будет способствовать появлению системы мониторинга принятия стратегических решений и крупных сделок, в частности, ключевых внешнеэкономических контрактов ГП "Антонов" и программ международного сотрудничества.
Результаты форензик-аудита будут предоставлены для дальнейшего расследования правоохранительным органам - СБУ и НАБУ, добавили в концерне.
Что этому предшествовало
- 8 ноября появилось обращение "Укроборонпрома" о том, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности с первого дня работы вмешивается в деятельность госконцерна, а также системно блокирует реформирование госконцерна и оборонно-промышленного комплекса страны в целом.
- В свою очередь, в Минстратегпроме ответили, что это заявление руководства "Укроборонпрома" вызвано попыткой министерства вывести из состава госконцерна шесть госпредприятий, которые в процессе реформы должны войти в состав нового холдинга "Аэрокосмические системы".
- Речь идёт о госпредприятии "Антонов", Харьковском авиационном производственном предприятии, госпредприятии "Завод 410 гражданской авиации", Запорожском машиностроительном конструкторском бюро "Прогресс" имени Ивченко, Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД", Харьковском агрегатном конструкторском бюро.
- Первый заместитель министерства Валерий Иващенко отметил, что руководство госконцерна попросту не хочет терять эти предприятия из-за взносов, которые все члены "Укроборонпрома" вносят на его операционную деятельность и содержание административного аппарата.
- В качестве примера он заявил, что "Антонов" за 2018-2020 годы выплатил концерну 208 миллионов гривень этих взносов, завод "ФЭД" за этот же период 23 миллиона гривень, а бюро "Прогресс" за 2017-2020 годы – 30 миллионов гривень.
Справка УНИАН
- ГП "Антонов" - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения.
- В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.
- Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве.
- В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.
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