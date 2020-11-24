Такое решение концерн принял по итогам форензик-аудита предприятия.

Государственный концерн "Укроборонпром" решил изменить систему корпоративного управления государственного предприятия "Антонов", а именно - создать наблюдательный совет как высший руководящий орган с функцией независимого контроля.

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Как сообщает пресс-служба концерна, решение о создании набсовета принято по результатам форензик-аудита ГП "Антонов", который в течение сентября-октября проводила международная компания Ernst&Young при поддержке правительства Франции.

"Эксперты компании Ernst&Young по итогам форензик-аудита рекомендовали "Укроборонпрому" ввести на ГП "Антонов" новую модель корпоративного управления, в рамках которой создать наблюдательный совет и развернуть новую систему управления рисками. Также были учтены руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности, в частности, Раздел 7 "Обязанности наблюдательных советов предприятий государственной формы собственности", - сказано в сообщении.

В концерне добавили, что наблюдательный совет ГП "Антонов" будет следить за тем, чтобы менеджмент предприятия в принятии решений действовал в интересах компании и придерживался внутренних политик.

"Задача наблюдательного совета будет заключаться в контроле за внедрением новой системы управления рисками, развертывании функции комплаенс и осуществлении антикоррупционных мер на всех уровнях госпредприятия, создании независимого подразделения внутреннего аудита, который сейчас подчиняется президенту ГП "Антонов", что противоречит лучшим международным практикам корпоративного управления", - сказано в сообщении.

Также набсовет должен будет способствовать появлению системы мониторинга принятия стратегических решений и крупных сделок, в частности, ключевых внешнеэкономических контрактов ГП "Антонов" и программ международного сотрудничества.

Результаты форензик-аудита будут предоставлены для дальнейшего расследования правоохранительным органам - СБУ и НАБУ, добавили в концерне.

Что этому предшествовало

8 ноября появилось обращение "Укроборонпрома" о том, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности с первого дня работы вмешивается в деятельность госконцерна, а также системно блокирует реформирование госконцерна и оборонно-промышленного комплекса страны в целом.

В свою очередь, в Минстратегпроме ответили, что это заявление руководства "Укроборонпрома" вызвано попыткой министерства вывести из состава госконцерна шесть госпредприятий, которые в процессе реформы должны войти в состав нового холдинга "Аэрокосмические системы".

Речь идёт о госпредприятии "Антонов", Харьковском авиационном производственном предприятии, госпредприятии "Завод 410 гражданской авиации", Запорожском машиностроительном конструкторском бюро "Прогресс" имени Ивченко, Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД", Харьковском агрегатном конструкторском бюро.

Первый заместитель министерства Валерий Иващенко отметил, что руководство госконцерна попросту не хочет терять эти предприятия из-за взносов, которые все члены "Укроборонпрома" вносят на его операционную деятельность и содержание административного аппарата.

В качестве примера он заявил, что "Антонов" за 2018-2020 годы выплатил концерну 208 миллионов гривень этих взносов, завод "ФЭД" за этот же период 23 миллиона гривень, а бюро "Прогресс" за 2017-2020 годы – 30 миллионов гривень.

Справка УНИАН

ГП "Антонов" - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения.

В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве.

В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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Автор: Дмитрий Шварц