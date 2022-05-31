Запрет страхования, который предусмотрен в шестом пакете санкций, начнет действовать через шесть месяцев и является очень серьезным ударом.

Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против России планирует запретить страхование танкеров, перевозящих российскую нефть.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и дипломатов ЕС.

Запрет страхования, который начнет действовать через шесть месяцев, является очень серьезным ударом, говорят трейдеры и судовладельцы. Немногие компании готовы транспортировать нефть на незастрахованных танкерах.

Как пишет WSJ, судовладельцы и трейдеры используют два основных вида страхования, чтобы защититься от потенциальных потерь из-за разлива нефти и других опасностей.

Одним из видов является страхование корпуса и оборудования от физического повреждения судов. Это страхование обычно покупают на рынке Ллойда в Лондоне (международный страховой рынок, члены которого действуют как синдикаты для страхования и распределения рисков различных предприятий, организаций и частных лиц, - УНИАН).

Другим видом страхования является защита и возмещение, охватывающее ответственность третьих лиц. Международная группа P&I с клубами-членами в Норвегии, Великобритании, ЕС и других странах предоставляет такой вид страхование примерно для 95% мирового танкерного флота. Официальные лица группы заявили, что прекратят страхование судов с российской нефтью, если ЕС запретит это.

Отмечается, что запрет страхования усложнит для России продажу нефти в Азию, и повышает вероятность того, что цены на нефть останутся высокими или вырастут.

Российские чиновники уже прогнозировали, что добыча нефти в этом году может сократиться на 17% из-за санкций Запада. Аналитики говорят, что значительная часть месторождений нефти, которые Россия сейчас закрывает, будет окончательно потеряна.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран Европейского Союза пришли к соглашению о частичном запрете импорта российской нефти в ЕС. Также они поддержали отключение "Сбербанка" от системы SWIFT.

Теперь Евросоюз сможет запретить ввоз около 2/3 закупаемой им нефти из Российской Федерации, тем самым "сокращая огромный источник финансирования ее военной машины".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил, что Европа должна продемонстрировать силу и согласовать шестой санкционный пакет.

Напомним, что пятый пакет санкций против России вступил в силу 8 апреля. В него вошел запрет на покупку российского угля с августа 2022 года и запрет российским кораблям заходить в порты ЕС.

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