Санкционный пакет должен включать эмбарго на нефть из РФ, "чтобы Россия чувствовала цену за то, что делает против Украины и против всей Европы".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна продемонстрировать силу и шестой санкционный пакет должен быть согласован.

Об этом он заявил во время видеообращения на заседании Европейского совета.

"Россия хочет видеть на таких заседаниях не целостный Европейский совет, который мы сейчас видим, и не единый Европейский Союз, а 27 отдельных государств, 27 обломков, которые невозможно собрать в кучу. Это их желание. Такая политика агрессора - последовательна, и в ней нет никакого промедления", - отметил президент.

По его словам, в отличие от Европы, в России не нужно устраивать вот такие саммиты и в течение долгих недель искать компромиссы.

"И сейчас мы видим одновременно – как российское наступление на Донбассе разрушает наши города, разрушает громады Украины, и как европейское единство, желанное европейское единство может пошатнуться", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что с 8 апреля, когда был введен пятый санкционный пакет ЕС, значительно выросли масштабы разрушений, нанесенных оккупантами, и количество убитых детей.

В частности, по состоянию на 8 апреля, в Украине в списке убитых российскими оккупантами были 169 детей, а по состоянию на сегодня – 243 ребенка.

По состоянию на 8 апреля, было разрушено 928 учебных заведений, детских садов, школ, университетов, а по состоянию на сегодня – 1888.

"По информации на минувшие сутки, количество российских ракетных ударов по Украине – уже почти 1600. Россия применила более 2400, почти 2,5 тысячи различных ракет против нас, против мирного населения. А тогда, по состоянию на 8 апреля, ударов было меньше тысячи и ракет они применили около тысячи. Вот такой прогресс их агрессии", - сказал глава государства.

Он добавил, что не винит никого, ведь вина за все происходящее лежит только на России.

Однако Зеленский подчеркнул, что уверен, что каждому очевидно, что должен быть прогресс и в санкциях за эту агрессию.

"И для нас это очень нужно. И нам это очень поможет! Такой прогресс, чтобы Россия начала искать мир. И только это может быть нашим общим требованием. Мир. Никаких компромиссов за счет нашей территориальной целостности, нашего суверенитета не может быть", - подчеркнул он.

Президент спросил, почему некоторые европейские страны зависят от России и от ее давления, а не наоборот - Россия должна зависеть от них.

"Почему Россия все еще может зарабатывать почти миллиард евро в день, продавая энергоресурсы? Почему банки государства-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой? Серьезные вопросы. И почему на территории Евросоюза все еще активны российские пропагандистские каналы? Это информационное оружие Российской Федерации. Почему российские государственные служащие, которые поддерживают войну, и судьи, которые открыто помогают репрессиям, до сих пор не под санкциями?",- спросил он.

По словам Зеленского, каждый из этих вопросов - не просто о санкционных пакетах или войне в Украине, а о самой Европе.

По его мнению, только благодаря большему единству можно найти эффективные ответы на все, что делает Россия против Украины и Европы.

"Если кто-то торпедирует корабль, не может одна или несколько кают надеяться, что останутся на плаву, когда другие утонут. Вы видите, что последствия агрессии России вышли за пределы нашего континента. И обязательно вернутся оттуда еще большими проблемами для всей Европы. Например, масштабный голод в Африке, в странах Азии будет означать, что Южной и Юго-Восточной Европе грозит новый масштабный миграционный кризис", - пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что Россия просто использует народы Африки и Азии как заложников, сознательно толкает их к голоду, чтобы люди оттуда массово бежали в Европу.

Кроме того, президент назвал угрозой против каждой из стран ЕС нестабильность на энергорынке, вызванную РФ.

"Европа должна продемонстрировать силу. Потому что только силу Россия воспринимает как аргумент. Настало это время. Настало время вам быть не отдельными, не обломками, а единым целым... Большее единство - это действительно фундамент этой силы. Вы об этом знаете. Наконец должны прекратиться любые распри в Европе, внутренние споры, которые только поощряют Россию давить больше и больше на вас, на всю Европу. Шестой санкционный пакет должен быть согласован", - сказал Зеленский.

Он в очередной раз подчеркнул, что этот пакет санкций должен включать эмбарго на нефть из РФ, "чтобы Россия чувствовала цену за то, что делает против Украины и против всей Европы, чтобы Европа стала независимой хотя бы от нефтяной части от российского энергетического оружия.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что лидеры стран-членов Европейского Союза сегодня, 30 мая, согласуют шестой пакет санкций против Российской Федерации.

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

В Брюсселе 30-31 мая будет проходить заседание Европейского совета с участием лидеров ЕС, на котором будут рассматриваться санкции против РФ.

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