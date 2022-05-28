Как Шри-Ланка будет платить за поставки пока не сообщается.

Сегодня, 28 мая, единственный нефтеперерабатывающий завод Шри-Ланки получит российскую сырую нефть, которую будет использовать для производства горючего.

Данное решение было принято на фоне дефицита топлива после объявления дефолта. Об этом заявил глава нефтяной компании Ceylon Petroleum Corp Сумит Виджинхе, сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, российская нефть будет перерабатываться на нефтеперерабатывающем заводе в Сапугасканде.

Как Шри-Ланка будет платить за поставки пока не сообщается.

Шри-Ланка стала одной из последних азиатских стран, пошедшей на предложение дешевой российской нефти после вторжения России в Украину.

Нефтяное эмбарго: что известно

Принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за отдельных стран, которые наиболее зависимы от поставок российской нефти. ЕС предложил предоставить им отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава - с 2025 года.

Однако для Венгрии это предложение показалось недостаточно выгодным. В обмен на согласие на нефтяное эмбарго против России, предложенное Еврокомиссией, Будапешт требует от ЕС миллиардной помощи. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оценил отказ от российской нефти в 15-18 миллиардов евро.

22 мая 2022 года в Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против РФ без Венгрии.

27 мая появилась информация о том, что из-за позиции Венгрии в отношении нефтяного эмбарго лидеры отдельных стран Европейского Союза предлагают запретить только импорт нефти из России, транспортируемой по морю, а поставки через трубопроводы - временно разрешить.

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