Авиакомпании SkyUp Airlines будет выполнять регулярный рейс из Киева в Салоники. Также разрешение выполнять чартерные рейсы из Днепра в Салоники получила авиакомпания Windrose.

Государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпании SkyUp Airlines выполнять новый регулярный рейс из Киева в Салоники. Также разрешение выполнять чартерные рейсы из Киева в Даламана и из Днепра в Салоники получила авиакомпания Windrose.

Соответствующий приказ Госавиаслужбы размещен на ее сайте.

В частности, SkyUp Airlines сможет выполнять два рейса в неделю. Срок действия прав на полеты из Киева в Салоники - с 1 июля до 30 октября 2021 года.

Относительно разрешений авиакомпании Windrose, то она сможет выполнять на маршруте Киев - Даламан - Киев не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц.

Из Днепра в Салоники авиакомпания сможет выполнять один рейс в неделю.

Читайте такжеAnadoluJet запускает рейсы в Даламан из Киева и ОдессыСрок действия прав на полеты из Киева в Даламан - с 21 июня до 30 октября 2021 года, с Днепра в Салоники - с 18 июня до 30 октября этого года.

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Автор: Павел Степанец