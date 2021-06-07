Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров международного аэропорта «Борисполь» в мае стали курорты Анталья (Турция), Шарм-эль-Шейх и Хургада (Египет).
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в соцсети Facebook.
В десятку самых популярных направлений также вошли Стамбул, Даламан (Турция), Дубай (ОАЭ), Бодрум (Турция), Амстердам (Нидерланды), Тбилиси (Грузия) и Анкара (Турция).
Как сообщал УНИАН, наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров международного аэропорта «Борисполь» в апреле стали египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада, а также турецкий Стамбул.
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При этом среди украинцев самым популярным направлением для отдыха на майские праздники стала Турция.
В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал страны, которые откроются для украинцев после введения "паспортов вакцинации".
Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
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