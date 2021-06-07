В десятку самых популярных направлений вошли Анталья, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Стамбул, Даламан, Дубай, Бодрум, Амстердам, Тбилиси и Анкара.

Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров международного аэропорта «Борисполь» в мае стали курорты Анталья (Турция), Шарм-эль-Шейх и Хургада (Египет).

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в соцсети Facebook.

В десятку самых популярных направлений также вошли Стамбул, Даламан (Турция), Дубай (ОАЭ), Бодрум (Турция), Амстердам (Нидерланды), Тбилиси (Грузия) и Анкара (Турция).

Как сообщал УНИАН, наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров международного аэропорта «Борисполь» в апреле стали египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада, а также турецкий Стамбул.

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При этом среди украинцев самым популярным направлением для отдыха на майские праздники стала Турция.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал страны, которые откроются для украинцев после введения "паспортов вакцинации".

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

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Автор: Павел Степанец