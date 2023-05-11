9 мая 2023 года Кабинет министров запретил импорт горючего неопределенного происхождения, чтобы таким образом перекрыть возможность попадания российских нефтепродуктов в Украину.

Запрет Кабинета министров на импорт горючего российского происхождения "перекроет дорогу" сжиженному газу из РФ, однако минимально скажется на ценах на украинских АЗС.

Об этом написал эксперт консалтинговой группы" А-95 " Артем Куюн на своей странице в Facebook, отметив при этом, что на таможне происхождение подтверждается единственным документом – сертификатом происхождения. Есть несколько международно утвержденных форм, но их суть одинакова – показать откуда происходит горючее, в том числе и его компоненты, если это смесь.

"Запрет на импорт горючего российского происхождения - это выдающееся событие, ТОП-новость на рынке нефтепродуктов за последние месяцы... Как повлияет на рынок шаг правительства? Среди импортных нефтепродуктов больше всего вопросов о происхождении было к сжиженному газу. Скорее всего, дорога для партий российского продукта с мутными документами сейчас закроется. Подозрительный газ был в среднем на 150 евро дешевле чисто европейского. Это где-то 3,5 грн/л. Но ожидать именно такого удорожания, как по мне, не стоит", - считает Куюн.

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Эксперт предполагает, что цена на автогаз может вырасти на 1 грн за литр, но, больше из-за простоев на границе, чем из-за "атаки" на российский ресурс.

"Единственное, что можно гарантировать - это то, что рост будет минимально возможным, так как конкуренция на розничном рынке остается очень острой и никто не даст соседу заработать лишнюю копейку", - написал он.

При этом, эксперт считает, что в отношении дизельного топлива ни по ценам, ни по фактическому присутствию российского топлива в Украине ситуация не изменится.

"Анклав российского дизеля - Черное и Средиземное моря. Именно оттуда идет дизтопливо и в Украину, кстати. И если к сертификатам из стран ЕС вопросов минимум, то к египетским, турецким и марокканским – очень много", - сообщил Куюн.

Импорт российского топлива в Украину

9 мая 2023 года Кабинет министров запретил импорт горючего неопределенного происхождения, чтобы таким образом перекрыть возможность попадания российских нефтепродуктов в Украину.

Запрет будет касаться таких видов товаров:

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), сырые;

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), кроме сырых; продукты с содержанием 70 масс.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (минералов), отработанные нефтепродукты;

газы нефтяные и другие углеводороды в газообразном состоянии;

топливо моторное альтернативное, в другом месте не указано;

биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 масс.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Несмотря на многочисленные санкции, запреты и эмбарго топливо российского происхождения, нефть, нефтепродукты попадали в страны ЕС, Турцию другие страны, а оттуда и на украинский рынок, как ресурс неопределенного происхождения.

В Министерстве энергетики считают, что отныне топливо из РФ не сможет попасть на украинский рынок. Это еще один весомый шаг для защиты украинских национальных интересов и суверенитета.

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