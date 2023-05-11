Среди импортных нефтепродуктов больше всего вопросов о происхождении было к сжиженному газу / фото УНИАН, Николай Тис

Запрет Кабинета министров на импорт горючего российского происхождения "перекроет дорогу" сжиженному газу из РФ, однако минимально скажется на ценах на украинских АЗС.

Об этом написал эксперт консалтинговой группы" А-95 " Артем Куюн на своей странице в Facebook, отметив при этом, что на таможне происхождение подтверждается единственным документом – сертификатом происхождения. Есть несколько международно утвержденных форм, но их суть одинакова – показать откуда происходит горючее, в том числе и его компоненты, если это смесь.

"Запрет на импорт горючего российского происхождения - это выдающееся событие, ТОП-новость на рынке нефтепродуктов за последние месяцы... Как повлияет на рынок шаг правительства? Среди импортных нефтепродуктов больше всего вопросов о происхождении было к сжиженному газу. Скорее всего, дорога для партий российского продукта с мутными документами сейчас закроется. Подозрительный газ был в среднем на 150 евро дешевле чисто европейского. Это где-то 3,5 грн/л. Но ожидать именно такого удорожания, как по мне, не стоит", - считает Куюн.

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Эксперт предполагает, что цена на автогаз может вырасти на 1 грн за литр, но, больше из-за простоев на границе, чем из-за "атаки" на российский ресурс. 

"Единственное, что можно гарантировать - это то, что рост будет минимально возможным, так как конкуренция на розничном рынке остается очень острой и никто не даст соседу заработать лишнюю копейку", - написал он.

При этом, эксперт считает, что в отношении дизельного топлива ни по ценам, ни по фактическому присутствию российского топлива в Украине ситуация не изменится.

"Анклав российского дизеля - Черное и Средиземное моря. Именно оттуда идет дизтопливо и в Украину, кстати. И если к сертификатам из стран ЕС вопросов минимум, то к египетским, турецким и марокканским – очень много", - сообщил Куюн.

Импорт российского топлива в Украину

9 мая 2023 года Кабинет министров запретил импорт горючего неопределенного происхождения, чтобы таким образом перекрыть возможность попадания российских нефтепродуктов в Украину.

Запрет будет касаться таких видов товаров: 

  •  нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), сырые;
  •  нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), кроме сырых; продукты с содержанием 70 масс.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (минералов), отработанные нефтепродукты;
  • газы нефтяные и другие углеводороды в газообразном состоянии;
  • топливо моторное альтернативное, в другом месте не указано;
  • биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 масс.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Несмотря на многочисленные санкции, запреты и эмбарго топливо российского происхождения, нефть, нефтепродукты попадали в страны ЕС, Турцию другие страны, а оттуда и на украинский рынок, как ресурс неопределенного происхождения. 

В Министерстве энергетики считают, что отныне топливо из РФ не сможет попасть на украинский рынок. Это еще один весомый шаг для защиты украинских национальных интересов и суверенитета.

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