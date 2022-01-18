Представители авиакомпаний считают, что техника для 5G может вывести из строя значительное количество широкофюзеляжных самолетов.

Американские авиакомпании заявили о негативных последствиях для авиации в случае развертывания вблизи аэропортов инфраструктуры для 5G

Об этом сообщает CNBC. Авиакомпании обратились в Федеральное управление гражданской авиации страны (FAA) с заявлением о том, что они просят не размещать вышки для 5G на расстоянии менее чем 3,2 км от взлетно-посадочных полос.

Представители American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, UPS Airlines, Atlas Air, JetBlue Airways and FedEx Express считают, что техника для 5G может вывести из строя значительное количество широкофюзеляжных самолетов.

"Это означает, что в обычный день будет отменено более 1100 рейсов и 100 000 пассажиров не смогут совершить полет", — говорится в заявлении авиакомпаний.

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Копии письма также направили директору Национального экономического совета Белого дома Брайану Дизу, министру транспорта Питу Буттиджичу и председателю Федеральной комиссии по связи (FCC) Джессике Розенворсель.

Авиакомпании США и 5G:

10 августа 2021 года в США заявили о том, что связь пятого поколения (5G) является "реальной угрозой" и несет в себе риски для людей.

30 октября 2021 года Федеральное авиационное управление США (FAA) выразило беспокойство и заявило о том, что планирует выпустить ряд предупреждений для пилотов и авиакомпаний относительно потенциального влияния сетей связи пятого поколения (5G) на безопасность полетов.

В FAA считают, что влияние радиосигнала сети 5G на приборы, такие как альтиметр, который определяет расстояние между самолетом и земной поверхностью, может привести к сбоям в системах управления воздушными судами. Это связано с тем, что верхний порог частот для 5G 4,2 ГГц совпадает с нижним пределом, используемым в авиации.