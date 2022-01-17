Компания Azur Air Ukraine, в частности, получила разрешение на полеты из Киева на Родос.

Украинская авиакомпания Azur Air Ukraine получила от Государственной авиационной службы Украины разрешение на полеты в ряд греческих городов.

О предоставлении разрешения на полеты сообщила пресс-служба Госавиаслужбы.

Так, авиакомпания получила разрешения на выполнение маршрутов из Киева в Ираклион, Миконос, Родос, Корфу, Ханья и Косу.

Также компания увеличит частоту рейсов Киев – Салоники (Греция) до 5 раз в неделю.

Кроме того, авиакомпания Azur Air Ukraine получила разрешения на полеты из Киева в Римини (Италия), Ларнаку (Кипр) и Пальма-де-Мальорку (Испания).

Читайте такжеКрупнейший лоукостер Европы продолжает отменять рейсы из Украины: списокВ конце декабря 2021 года стало известно, что Azur Air Ukraine зарегистрировала в украинском реестре гражданских воздушных судов дальнемагистральный самолет Boeing 777-300ER. Вместимость самолета составляет 531 кресло, а это рекордный показатель для авиации Украины.

Напомним, в феврале 2021 года Госавиаслужба отказала авиакомпании Azur Air Ukraine в выполнении рейсов по маршрутам из Киева в два турецких города – в Стамбул и Бодрум.

Справка УНИАН. Azur Air Ukraine – украинское дочернее предприятие российской авиакомпании Azur Air с основным хабом в международном аэропорту "Борисполь". Основана в 2009 году под названием Utair Ukraine. С 2016 года выполняет международные рейсы в Грецию, Испанию, Болгарию, Турцию и Египет.

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