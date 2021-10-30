Авиарегулятор США обеспокоен возможным воздействием радиосигнала сети 5G на некоторые приборы самолетов.

Федеральное авиационное управление США (FAA) выразило беспокойство и планирует выпустить ряд предупреждений для пилотов и авиакомпаний относительно потенциального влияния сетей связи пятого поколения (5G) на безопасность полетов.

Об этом сообщают The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на источники.

В FAA считают, что влияние радиосигнала сети 5G на приборы, такие как альтиметр, который определяет расстояние между самолетом и земной поверхностью, может привести к сбоям в системах управления воздушными судами. Это связано с тем, что верхний порог частот для 5G 4,2 ГГц совпадает с нижним пределом, используемым в авиации.

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В свою очередь представители Федеральной комиссии связи США настаивают на том, что имеющиеся данные не подтверждают предположения о негативном влиянии вышек 5G на авиационные системы. Кроме этого, они отмечают, что еще в прошлом году ввели некоторые ограничения для операторов связи после изучения возможного влияния сетей на воздушное сообщение.

В FAA отметили, что "продолжают сотрудничать с другими агентствами, чтобы авиация и новейшее поколение сотовых технологий 5G могли безопасно сосуществовать".

В Федеральной комиссии по связи заявили, что остаются приверженными обеспечению безопасности полетов, одновременно продвигаясь в развертывании новых технологий, которые поддерживают американский бизнес и потребности потребителей.

По данным WSJ, оба ведомства с августа ведут переговоры по этому вопросу.

Стороны могут договориться о буферной зоне в диапазоне смежных частот, чтобы исключить препятствия для воздушных судов.

FAA планирует в скором времени выпустить специальный информационный бюллетень и директиву по летной годности по этому вопросу. Для этого FAA собирает и анализирует информацию о местах, где глиссады для самолетов находятся в непосредственной близости от вышек 5G, чтобы сделать свои рекомендации пилотам гораздо более точными и минимизировать неудобства для операторов связи.

Как сообщал УНИАН, ранее в США заявили о том, что связь пятого поколения (5G) является "реальной угрозой" и несет в себе риски для людей. По мнению ученых, развитие и распространение этой технологии повлияют на демократию.

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Автор: Александр Топчий