Дорога Единства "сшивает" Украину с запада на восток от Львовской до Луганской области.

После завершения всех ремонтных работ на "Дороге единства" М-30 Стрый — Изварино, которая простирается от Львовской до Луганской областей, ожидаемый трафик на ней будет достигать 40-50 тыс. автомобилей в сутки.

Об этом сообщил заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко, пишет "РБК-Украина".

"Это (ремонт) не только позволит сократить время в пути из Львовской до Луганской области минимум на 3 часа, но и разгрузит международные автодороги М-06 Киев — Чоп и М-03 Киев — Харьков — Довжанский, которые сейчас самые популярные маршруты с правого на левый берег. Альтернативный путь — М-30 — позволит ослабить транспортную нагрузку этих самых дорог", — отметил Ивко.

По данным Укравтодора, сегодня на М-30 устроено выравнивающих слоев покрытия и обеспечен безопасный проезд почти на 600 км автодороги из 630 км, запланированных к ремонту в этом году. Полностью справиться с заявленным километражом планируют до конца года. Общая протяженность трассы составляет 1392,3 км, и часть дороги уже была отремонтирована в прошлом году.

Дорога Единства "сшивает" Украину с запада на восток, от Львовской до Луганской области, по территории 10 областей.

Ее стратегическая особенность заключается также в том, что эта дорога является частью европейского маршрута E50, а также пересекается с рядом других международных и национальных трасс Украины: на начальной точке в Стрые — М-06 от границы с Венгрией, в центральной Украине выходит до Н-14, что ведет к Николаеву, а также пересекает трассу М-05 Киев – Одесса, что ведет к основному морскому порту страны.

"Таким образом, есть большая вероятность того, что если водители следуют из одной области Украины в другую или же в другую страну, они так или иначе попадут именно на "Дорогу Единства", став свидетелями инфраструктурных изменений на украинских трассах", — отмечается в публикации.

Ранее в ОП сообщили о планах до конца 2024 года сделать в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" 24 тысячи километров дорог в Украине.

Автор: Иван Бойко