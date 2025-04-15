Торговая война Дональда Трампа поставила под сомнение поставки самолетов.

Китай приказал своим авиакомпаниям не осуществлять дальнейших поставок самолетов Boeing, что стало продолжением торговой войны между Соединенными Штатами и КНР. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg.

Как сообщают в издании, Пекин также попросил китайских авиаперевозчиков прекратить любые закупки авиационного оборудования и запчастей у американских компаний.

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Приказ появился после того, как Китай обнародовал соответствующие пошлины в размере 125% на американские товары.

Эти пошлины фактически удвоили стоимость самолетов и запчастей американского производства, что сделало нецелесообразным для китайских авиакомпаний закупать некоторые из них.

В китайском правительстве рассматривают пути оказания помощи авиакомпаниям, которые эксплуатируют самолеты Boeing и сталкиваются с более высокими затратами.

Стоит отметить, что сейчас китайские авиаперевозчики ждут около десяти самолетов модели Boeing 737 Max. Речь, в частности о компаниях China Southern Airlines, Air China и Xiamen Airlines. Как говорят источники, некоторые поставки могут разрешить, поскольку документы и оплаты были оформлены еще до введения зеркальных пошлин.

Проблемы Boeing - что известно

Решение китайского правительства стало неприятным "сюрпризом" для американского авиастроителя - акции Boeing упали на предыдущих торгах на 4,6%.

Стоит сказать, что китайский рынок является очень важным. По прогнозам аналитиков, в течение следующих двух десятилетий на КНР будет приходиться 20% мирового спроса на самолеты.

Впрочем, американский авиастроитель в последние годы не объявлял о крупных заказах в Китае из-за торговой напряженности и проблем, которые возникли у него после двух катастроф авиалайнеров Boeing 737 MAX 8, жертвами которых стали сотни людей.

В прошлом году УНИАН сообщил, что Boeing терпит миллиардные убытки. Дополнительными проблемами стала программа самолетов Boeing 777X, которая столкнулась с задержкой испытаний новых версий, а также забастовка работников, которые требовали поднятия зарплаты.

А недавно стало известно, что ирландская авиакомпания Ryanair может отложить поставку самолетов Boeing, если они подорожают. По мнению специалистов, рост стоимости создаст предпосылки для борьбы между производителями и авиакомпаниями за то, кто возьмет на себя расходы, которые вырастут из-за новых пошлин Трампа.

Новые пошлины президента США - последние новости

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что общая пошлина для Китая будет больше, чем сказал Трамп. В частности совокупная ставка пошлины на китайский импорт в Соединенные Штаты будет составлять 145%, а не 125, как сообщалось ранее.

В администрации США объяснили, что Трамп повысил именно торговую часть тарифа для КНР - с 84% до 125%. Но к этому еще надо добавить 20% отдельного тарифа, который был введен против Пекина ранее за то, что КНР якобы поставляет на рынок Соединенных Штатов наркотик фентанил.

В то же время Китай уже дал понять, что будет отвечать на ограничения со стороны США. Страна уже начала ограничивать голливудский импорт, поэтому в стране будет меньше американских фильмов.

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