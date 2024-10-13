Компания Boeing занимается не только изготовлением пассажирских самолетов, а является важной даже для противоракетной обороны США.

Авиационный гигант Boeing несет миллиардные убытки – речь идет об ориентировочно 5 миллиардах долларов. И прогнозируется, что результаты третьего квартала будут крайне негативными.

Компания решила сократить 10% своих сотрудников – речь о 17 тысячах человек. И такие "турбулентные времена" Boeing на самом деле являются большой проблемой, ведь речь идет о шестой оборонной компании мира, пишет Defense Express.

Отмечается, что проблем компания имеет не только в сегменте авиалайнеров, что испытывает доналоговые убытки в размере 3 млрд долларов. Оборонный сегмент Boeing понесет убытки в 2 млрд долларов. Ожидается, что общие убытки акций будут на уровне 9,97 доллара, а операционный денежный поток гиганта сократится до 1,3 млрд долларов.

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"Boeing указывает, что их потянула вниз программа самолетов 777X, которая столкнулась с задержкой испытаний новых версий, а также забастовка работников, которые требуют поднять зарплату на 40% и отвергли предложение о 25% повышении. Из-за их забастовки прекращено производство самолетов Boeing 737 MAX и 777, что по оценкам стоит компании 1 млрд долларов ежемесячно", – пишет издание.

Операционная маржа гражданского сегмента деятельности компании ожидается на уровне 54%. К тому же, оборонный сегмент компании страдает от контрактов с фиксированной ценой.

"Из них 0,9 млрд долларов из-за проблем с учебным T-7A. Остальные из-за разработки дрона-танкера MQ-25 и пилотируемого танкера KC-46 Pegasus, на фоне завершения производства гражданской версии Boeing 767. В целом именно Boeing Defense Space and Security ожидает операционную маржу на уровне 43%", – говорится в материале.

Проблемы есть и в космическом сегменте. Поэтому для стабилизации в Boeing приняли решение сократить 17 тысяч работников по всему миру. Причем неизвестно, какая доля придется на оборонный сегмент компании.

Отмечается, что Boeing отвечает за немалое количество видов вооружения как в США, так и по всему миру.

"Только в сфере авиации это о текущих контрактах на F-15, F/A-18, AH-64 Apache и CH-47 Chinook. А на самом деле речь идет о том, что от стабильной работы Boeing зависят даже такие вещи, как производство ракет к Patriot, потому что именно эта компания делает к ним головки самонаведения. Более того, даже стратегическая противоракетная оборона США с ракетами SM-3 это про экзоатмосферный кинетический перехватчик от Boeing", – отмечают авторы.

А поскольку цепи поставок в западной оборонке плотно переплетаются, любые проблемы в Boeing являются довольно угрожающими.

Проблемы в компании Boeing

Американская корпорация Boeing согласилась признать вину в уголовном мошенничестве, чтобы завершить расследование Министерства юстиции, связанное с двумя смертельными катастрофами самолетов 737 MAX, которые унесли жизни 346 человек. Гигант обязался выплатить уголовный штраф в размере 243,6 миллиона долларов.

В июне 2024 года в СМИ писали, что компания столкнулась с новой проблемой – речь идет о неправильной установке более 900 крепежных элементов на фюзеляже некоторых моделей 787, которые еще не передали заказчикам.

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