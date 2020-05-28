Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX

Точное количество производимых самолетов не называется.

Авиакомпания Boeing сообщила о возобновлении производства своей модели 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон.

Boeing сообщает, что будет постепенно наращивать производство самолетов 737 MAX в этом году.

В заявлении говорится, что пока объемы производства небольшие, поскольку компания внедрила более десятка инициатив для поддержки безопасности на рабочих местах и сохранения качества продукции. В то же время, точное количество производимых самолетов не называется.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Это была первая катастрофа новейшей модели одного из самых популярных в мире самолетов.

Спустя пять месяцев при схожих обстоятельствах разбился ещё один Boeing 737 Max - в Эфиопии, после чего эксплуатация самолетов этой модели была приостановлена по всему миру.

После трагедии в Эфиопии регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать.

Расследование катастрофы в Эфиопии ещё не завершено; отчет о крушении в Индонезии был обнародован 25 октября 2019 года, он занял 353 страницы. В нем отмечается, что к авиакатастрофе привела череда неполадок, нарушений и ошибок - со стороны как компании-производителя, так и перевозчика и его пилотов.

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Индонезийские следователи пришли к выводу, что причиной падения самолета стали механические и конструктивные проблемы в системе улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) - она в фоновом режиме корректировала действия пилота.

В Конгрессе США осенью состоялись слушания, на которых было объявлено, что американские авиационные власти после катастрофы 737 Max в Индонезии в октябре 2018 года были осведомлены о риске повторения инцидента.

Также, анализ, проведенный Федеральным управлением гражданской авиации США, показал, что за дальнейшее время эксплуатации самолета могло произойти не меньше десятка таких же катастроф, если в конструкцию 737 Max не будут внесены изменения.

В январе 2020 года Boeing официально остановила производство самолетов 737 серии Max.

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