Boeing официально остановил производство модели 737 Max

На время прекращения производства сотрудников переведут на другие должности.

Компания Boeing официально остановила производство самолетов 737 Max. Boeing объявил о планах временно остановить производство на неопределенный период в декабре 2019 года, однако не объявил точный день остановки.

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Как сообщает CNN, сотрудников, задействованных в сборке этой модели, переведут на другие должности, их увольнять не будут.

Проблемы с бестселлером Boeing начались после двух авиакатастроф самолетов этой модели, в которых погибло 346 человек.

После крушений своих самолетов Boeing снизил выпуск 737 Max до 42 единиц в месяц. В настоящее время в Вашингтоне и Техасе припарковано около 400 самолетов, ожидающих отправки в авиакомпании по всему миру.