Сенатор США обвинила главу Boeing в "полуправде" по делу о самолетах модели 737 MAX

Директор Boeing Деннис Мюленбург во время слушаний признал неправильным то, что компания не предоставила пилотам больше информации по поводу MCAS до катастроф.

Главный исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург, как считают американские сенаторы, сказал не всю правду на слушаниях в Конгрессе США.

Слушания, на которых обсуждалась катастрофы самолетов модели 737 MAX, состоялись 30 октября, передает РБК.

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"Вы повторяли мне полуправду снова и снова", - заявила сенатор Тэмми Дакворт.

Как сказали в Конгрессе, в Boeing знали о неполадках в системе контроля полетов MCAS в самолетах модели 737 MAX. "Вы не сказали нам всей правды, и эти семьи [погибших в авиакатастрофах] страдают из-за этого", - сказала затем Дакворт. Она добавила, что компания подвела и пилотов, не сообщив им подробности.

Сенатор Стив Коэн отметил, что пока Мюленбург продолжает получать зарплату, родственники людей, присутствовавших на слушаниях, "уже не вернутся". Как передает Reuters, во время своего выступления глава Boeing посмотрел в сторону семей погибших и им извинения. Согласно кадрам, показанных агентством, в конгрессе они сидели с портретами своих умерших при крушениях близких.

Система MCAS была центральной темой на слушаниях в Конгрессе, отмечает агентство. В задачи MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) входит распознавание угрозы по данным, поступающим от датчика угла атаки, что в итоге должно предотвратить сваливание самолета.

Власти США на слушаниях представили документ, согласно которому, Boeing думал о том, чтобы добавить на панель управления кнопку, предупреждающую о поломке MCAS. В другой бумаге говорилось, что если пилот не сможет справиться со сбоем в системе в течение 10 секунд, это приведет "катастрофическим" последствиям.

"Мы сделали ошибки, допустили ситуации, когда некоторые вещи пошли не так. Мы исправляем их и учимся на этом", - сказал на слушаниях Мюленбург. Он также признал неправильным то, что компания не предоставила пилотам больше информации по поводу MCAS до катастроф.

Неверным, по его словам, было и решение несколько месяцев скрывать то, что для моделей 737 MAX решили сделать необязательным сигнал тревоги, предупреждающий о неполадках с данными.

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До слушаний в конгрессе Boeing разместил на своем сайте заявление Мюленбурга, в котором тот уверял, что компания значительно улучшила систему управления полетами в проблемной модели. "Когда 737 MAX вернется в эксплуатацию, это будет один из самых безопасных самолетов, когда-либо летавших", - говорил Мюленбург.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена на фоне двух авиакатастроф с участием лайнеров этой модели. Первая произошла в Индонезии в октябре прошлого года (погибли 189 человек). Через полгода самолет этой же модели разбился в Эфиопии, тогда погибли 157 человек. Руководство компании признало, что обе катастрофы произошли из-за сбоев MCAS.

В октябре менеджер компании заявил, что модель пытались снять с производства еще до крушения в Индонезии. The Wall Street Journal также писала, что ведущий специалист Boeing по подготовке пилотов Марк Форкнер намеренно искажал правду, когда говорил, что для управления лайнеров 737 MAX не нужна дополнительная система подготовки.