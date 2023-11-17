По состоянию на утро, на территории Польши в направлении выезда в Украину находятся около 2400 грузовиков.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о ситуации на польском и словацком границах, где скопились грузовые транспортные средства.

"Блокировка движения для грузовиков на трех направлениях продолжается и продолжается, напомню, с 6 ноября. Фактически, по состоянию сегодня на утро, на территории Польши в направлении выезда из этой страны, для того, чтобы попасть в Украину, находятся около 2400 грузовых транспортных средств", - сообщил Демченко в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на украинско-польской границе.

Он добавил, что больше всего таких грузовиков-напротив пункта пропуска "Ягодин" - 1100. Остальные-на направлениях пунктов пропуска "Краковец" и "Рава-Русская".

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"Это именно те три направления, где польские перевозчики на территории Польши блокируют подъездные пути к границе. За час участники этой акции пропускают по несколько грузовых транспортных средств. Во всех направлениях: как на выезд из Польши, так и на въезд в Польшу", - сказал спикер.

По его словам, более-менее интенсивное движение отмечается на ЧП "Краковец": когда грузовики едут из Украины в Польшу.

"Количество транспортных средств, ожидающих пересечения границы из Польши в Украину, от 6 числа постепенно росло и последние несколько дней держится на уровне 2 400 – 2 500 транспортных средств", - отметил Демченко.

Он также отметил, что некоторые перевозчики выбирают для себя и другие маршруты и пункты пропуска. В частности уже несколько дней наблюдается скопление грузовиков напротив пункта пропуска "Шегини", где находится около 1100 грузовиков, ожидающих пересечения границы.

Также на вопрос о предупредительной забастовке словацких перевозчиков в знак солидарности с польскими перевозчиками, Демченко рассказал, что по пункту пропуска "Ужгород", который находится на границе с этой страной, интенсивность движения для грузовиков сохранялась.

"Уже по завершению действий, которые совершили словацкие перевозчики на территории Словакии, нам сообщили наши коллеги из пограничной службы Словакии... это продолжалось, по их информации, около 30 минут. И кардинального перекрытия движения для грузовиков не происходило", - сказал Демченко.

В течение ночи интенсивность движения по направлению пункта пропуска "Ужгород" также сохранялась.

"Около 350 грузовых транспортных средств на этом направлении в целом за сутки пересекло границу в обоих направлениях", - добавил представитель и отметил, что очередь на территории Словакии в сторону Украины составляет около 500 грузовиков.

Блокирование границы Украины - главные новости

С 6 ноября польские забастовщики заблокировали движение грузового транспорта в направлении крупнейших пунктов пропуска "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". Ключевым требованием протестующих является возвращение к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских транспортеров.

15 ноября Союз автомобильных перевозчиков Словакии также угрожал заблокировать пересечение границы со словацкой стороны для украинских перевозчиков.

16 ноября, как пишет TASR, представители Союза на час блокировали пункт пропуска "Вишне-Немецкое". Этим они хотели выразить поддержку польским коллегам.

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