В очередях на заблокированных пунктах пропуска стоит около 300 грузовиков.

Польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"В течение последних дней польские фермеры блокируют только три направления, ранее, напомню, они это делали на шести. "Краковец", "Шегини" и "Устилуг" они разблокировали и сейчас там есть интенсивное движение в обоих направлениях как в сторону Украины, так и в сторону Польши. Продолжают они блокировать пункты пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов", – отметил Демеченко.

Он также добавил, что на направлениях "Ягодин" и "Рава-Русская" польские протестующие вообще не пропускают грузовики, которые едут из Украины в направлении Польши.

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"А также, сегодня мы получили информацию от польских коллег, что в направлении пункта пропуска "Угринов" польские фермеры планируют пропускать только один грузовик в сторону Польши и по три грузовика каждые шесть часов в сторону Украины. То есть, это существенное снижение возможности пересечения границы, фактически заблокировано движение в направлении Польши", – рассказал представитель ГПСУ.

По словам Демченко, сейчас на трех заблокированных направлениях в очереди стоят около 300 грузовиков – больше всего в направлении "Ягодина".

"Но также имеем очереди и напротив ранее разблокированных трех пунктов пропуска "Краковец", "Шегини" и "Устилуг". Ведь из-за того, что блокируется часть пунктов пропуска, то грузовики также активно используют те направления, которые не заблокированы. Самая большая очередь напротив "Краковца" – там примерно 700 грузовиков. А напротив "Шегини" – около 400", – говорит Демченко.

На вопрос, планируют ли протестующие остановить блокирование границы на фоне Пасхи, Демченко ответил: "Такой информации от польских коллег мы не получали. И, фактически, в публичной плоскости мы также не видели информации от организаторов о планах отказаться от блокирования хотя бы на какой-то период".

Ситуация на границе с Польшей: что известно

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация провела опрос среди представителей бизнеса относительно влияния блокировки границы. В среднем, каждая компания-участница Ассоциации потеряла около 700 тысяч евро из-за ситуации на границе.

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