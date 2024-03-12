Практически у всех опрошенных компаний выросли расходы на услуги транспортировки продукции.

Уже более четырех месяцев продолжаются забастовки на польско-украинской границе, и действия протестующих, препятствующие свободному движению грузов, создают дополнительные вызовы для бизнеса в Украине, работа которого и без того отягощена реалиями военного времени. Об этом говорится в опросе Европейской Бизнес Ассоциации о влиянии забастовок на западной границе Украины на работу бизнеса.

В целом, 67% опрошенных топ-менеджеров членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации сообщили о том, что их бизнес ощутил на себе последствия забастовок на польско-украинских пунктах пропуска.

"По данным 36 участников специального опроса Ассоциации, общая совокупная сумма убытков с начала забастовок составила по крайней мере 24,8 млн евро. В пересчете на одну компанию - это почти 700 тыс. евро убытков в среднем", - говорится в сообщении.

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Забастовки существенно повлияли на стоимость логистики. Так, 98% опрошенных компаний сообщают о росте цен на услуги транспортировки продукции. При этом 23% компаний сообщают о росте цен до 50%, 32% - рост на 50-75%, 25% - рост на 75-100%. И 16% респондентов сообщили о росте цен на более чем 100%.

В то же время более половины, а именно 57% опрошенных компаний потеряли заказы из-за блокировки границы. В среднем, компании почувствовали падение заказов на уровне 25%. К тому же, забастовки негативно повлияли на планы половины опрошенных компаний по расширению или развитию бизнеса.

"Стоит отметить, что забастовки влияют на деятельность как экспортеров, так и импортеров. Среди компаний, принявших участие в опросе, 66% ведут экспортную деятельность и 91% проводят импортные операции", - сообщили в ЕБА.

Кроме прямых финансовых потерь, компании сообщают о негативном влиянии забастовок на текущие и будущие контракты компаний, ущерб деловой репутации, создание угрозы продовольственному обеспечению, нарушение цепей поставок, рост цен и уменьшение конкурентоспособности, рост складских затрат и перегрузки складов, угрозу остановки производства и даже закрытия предприятий.

Блокада польской границы - последние новости

Вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в этом году Украина планирует открыть ряд новых пограничных пунктов пропуска, что позволит снизить нагрузку на украино-польский участок границы. Новые КПП должны появиться на границе с Венгрией, Молдовой, Румынией и Польшей.

По данным народного депутата Ярослава Железняка, только в феврале 2023 года из-за блокады украинско-польской границы бюджет Украины недополучил 8 млрд гривен.

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