Требование оставлять землю под паром было одним из крупнейших споров, которые возникли в результате "Зеленого соглашения".

Еврокомиссия согласилась выполнить одно из требований польских фермеров, которые ранее не смогли договориться с правительством страны, что касается "Зеленого соглашения". Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.

"Последние новости! Конкретика для фермеров: пар (земля, не занятая посевами для повышения ее плодородия, – ред.) не будет обязательным уже в этом году. Это результат моих договоренностей с председателем Еврокомиссии. Другие детали будут еще сегодня", – написал Туск.

Согласно объяснению польского издания Business Insider Polska, одним из крупнейших споров, которые возникли в результате "Зеленого соглашения", было требование оставлять землю под паром.

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"Это означает, что часть сельскохозяйственных угодий пришлось вывести из пользования. Сначала из использования должны были исключить до 10% земли сельскохозяйственного назначения. Затем это требование ослабили – ЕК указала 4% земли в хозяйствах более 10 га", – говорится в материале.

Однако необходимость сохранения земли под паром вызвала большое сопротивление аграриев.

"В Польше мы имеем 322,5 тысяч кв. км площади, из них 58% сельскохозяйственных угодий и 14 млн га пахотных земель. Если исключить из них 4%, то потеряем производство с 560 тысяч га. Это чистая арифметика. Поэтому я спрашиваю, можем ли мы в Польше позволить ликвидировать 56 крупных хозяйств, 560 хозяйств по 1000 га или 5,6 тысяч хозяйств по 100 га?" – цитирует издание одного из польских фермеров.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что регламент касается не только пашни. Вышеупомянутые 4% также включают канавы, пруды, поля и буферные зоны, живые изгороди и лесополосы.

Протесты польских фермеров – последние новости

В пятницу, 15 марта, польские фермеры из регионов Орава и Подгалья начали блокировать пункт пропуска "Хижне" на словацкой границе. По словам фермеров, именно этими путями в Польшу завозится агропродукция из Украины и РФ. Фермеры намерены блокировать проезд до конца марта.

По состоянию на 14 марта польские фермеры вообще не пропускали грузовые транспортные средства из Украины в Польшу на 5 пограничных пунктах пропуска.

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы убежден, что Украина стала жертвой больших проблем Европейского Союза из-за протестов фермеров.

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