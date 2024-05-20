Наиболее популярным остается поезд сообщением Киев – Варшава, на котором ограниченное количество мест из-за специфики вагонов.

С начала года государственная "Укрзализныця" перевезла почти 800 тыс. пассажиров на международных сообщениях. В компании ожидают летом оживления спроса на международные рейсы, сообщает пресс-служба перевозчика

Отмечается, что больше всего пассажиров в этом году было перевезено в сообщении с Перемышлем – 451 тысяча, с Хелмом – 226 тысяч, с Варшавой – более 82 тыс.

"Наиболее популярным остается поезд №67/68 Киев – Варшава, количество мест ограничено из-за специфики вагонов. Здесь используются вагоны RIC, которые могут курсировать и украинской, и европейской колеей. Их количество в парке компании ограничено", – говорится в сообщении.

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В УЗ рекомендуют в случае, если пассажир не успел купить билет на этот поезд, рассмотреть поезд Львов – Рава-Русская – Варшава, а также рейсы в Хелм и Перемышль. Продажа билетов открываются за 20 суток до отправления поезда.

Перевозчик также отметил, что компания сейчас активно готовится к летнему сезону перевозок. Там напомнили, что в международном сообщении курсирует всего 28 поездов: 14 – из крупнейших городов Украины и еще 14 – из приграничных городов.

В частности, поезда курсируют из украинских населенных пунктов в Польшу, Австрию, Чехию, Молдову, Венгрию, Словакию.

Украинская железная дорога – последние новости

15 мая стало известно, что из Киева будет курсировать новый поезд – "Укрзализныця" возобновила прямое железнодорожное сообщение Славутича с Киевом. Отныне на этом маршруте будет курсировать современный модернизированный электропоезд.

Ранее УЗ запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. Переход на новый ресурс будет осуществляться постепенно.

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