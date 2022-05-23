Рост цен на АЗС называют следствием отмены государственного регулирования стоимости горючего.

Розничные сети АЗС в период с 20 по 23 мая повысили цены на бензины и дизельное топливо, что является следствием отмены государственного регулирования стоимости топлива.

Об этом сообщила Консалтинговая группа "А-95" со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

На Shell бензины марок А-95 и А-95+ подорожали на 11,13 и 10,14 грн/л, до 50,99 грн/л и 52 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этой сети подорожало на 14,68 грн/л, до 56,99 грн/л.

SOCAR установила цену на дизтопливо на уровне 56,99 грн/л (+1 грн/л).

Заправочные станции "Авиас", ANP, "Укрнафта" подняли цены на бензин и дизельное топливо на 6-12,70 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 50 грн/л, А-95+ до 50,50 грн/л и ДТ – до 57 грн/л.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановил ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

После отмены государственного регулирования по состоянию на 19 мая цены на топливо выросли на 10-15 гривень за литр.

Госпродпотребслужба начала проверки АЗС из-за завышенных цен на горючее.

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