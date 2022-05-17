По словам премьера, главная задача — чтобы у людей было горючее, а на рынке не было злоупотреблений.

Государство будет реагировать на возможные злоупотребления на рынке топлива согласно военного времени.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время онлайн-встречи с представителями топливного бизнеса по обеспечению внутреннего рынка горючим, передает Правительственный портал.

"Во время разговора с участниками рынка глава правительства подчеркнул, что главная задача-чтобы люди имели топливо, а на рынке не было злоупотреблений. На такие проявления, по его словам, государство будет реагировать в соответствии с военным временем", - говорится в сообщении.

Также Денис Шмигаль сообщил, что со своей стороны лично имел переговоры по либерализации логистических путей с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Евросоюз ввел для Украины так называемые "коридоры солидарности". Подобный инструмент работал во время пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты. Власть делает и готова делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить топливо в страну. На пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с горючим предоставляется абсолютный приоритет. Мы также ведем переговоры и по другим путям снабжения, чтобы расширить наши логистические возможности", — цитирует председателя правительства его пресс-служба.

Со своей стороны в Государственной пограничной службе отметили, что автомобильный транспорт с горючим проходит границу с украинской стороны без очередей. Участники рынка также констатировали, что задержек в прохождении границы нет.

Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко также отметила, что количество бензовозов, которые ежедневно пересекают границу, выросло почти на треть по сравнению с началом мая.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По мнению экспертов, дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

Вас также могут заинтересовать новости: