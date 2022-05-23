Завышение цен в условиях военного положения недопустимо, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности будет иметь последствия в виде штрафов.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала проверки автозаправочных станций из-за жалоб на рост цен на топливо.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"За последние дни из всех областей начали поступать сообщения о чрезмерно завышенных ценах, отсутствии расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета и тому подобное. По поручению Премьер-министра Украины Главными управлениями Госпродпотребслужбы совместно с военными администрациями, Национальной полицией и налоговой начато проведение проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке топлива", - говорится в сообщении.

В частности, в Черновицкой области проверили пять АЗС компании "ПП-Ойл", где дизельное топливо реализовывалось по 70 гривен за литр. По итогам проверки по состоянию на 22 мая реализация горючего на АЗС не осуществляется.

Госпродпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения является недопустимым, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности будет иметь последствия в виде штрафов и других мер административного воздействия.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

Последние недели на работающих АЗС выстраиваются огромные очереди - водители стоят в надежде заправить авто, несмотря на ограничения в 10-20 литров на одну машину.

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