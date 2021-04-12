В Мининфраструктуры решили вернуть транспортный налог, как отдельную позицию, и хочет привязать его к уровню выхлопа авто.

В Министерстве инфраструктуры Украины рассматривают идею о возвращении дорожного сбора с автовладельцев.

Как сообщает ТСН, для этого уже создан соответствующий законопроект.

В Мининфраструктуры хотят привязать ставки дорожного сбора к уровню выхлопа авто. Чиновники считают, что таким образом этот сбор будет стимулировать украинцев покупать более экологичные автомобили.

Как отмечает ТСН, это предложение обсуждалось на заседании Кабмина в пакете предложений по развитию электрозарядной инфраструктуры. Однако размер ставок дорожного сбора пока не озвучивался.

Впрочем, "дорожный сбор", который хотят вернуть, водители сейчас и так платят, покупая горючее - он "зашит" в виде части акциза в его стоимость. Его платят в бюджет операторы нефтерынка.

Издание напоминает, что Украина отказалась от фиксированного транспортного сбора в 2011 году и перешла на систему его взимания с реализованного топлива по нескольким причинам.

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Во-первых, исчезла контрольная точка, где государство проверяло уплату транспортного налога (во время прохождения техосмотра). Во-вторых, налог в цене топлива был более справедливым. Тот, кто больше ездит - больше и платит.

Ранее величина транспортного налога зависела от кубатуры двигателя и никак не учитывала частоту поездок.

Однако с развитием электромобилей на дорогах появилась категория автомобилистов, которые вообще никак не участвуют в содержании дорожной инфраструктуры. Они не заправляются нефтепродуктами, в цене которых и содержался транспортный налог.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине уже насчитывалось 25 тысяч электромобилей. Поскольку их число и в дальнейшем будет расти, поэтому в Мининфраструктуры решили вернуть транспортный налог, как отдельную позицию. Тем более, что контрольная точка проверки его уплаты скоро снова появится в момент издания документа о прохождение технического контроля автотранспорта.

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Автор: Александр Топчий