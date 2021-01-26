Глава Мининфраструктуры отметил, что вводить обязательный техосмотр будут постепенно.

Технический осмотр транспорта в Украине должен быть обязательным. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, такое решение может вступить в действие уже с 2022 года.

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Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Вводить обязательный техосмотр будут постепенно", - подчеркнул он.

Как отметил министр, начнут с переоборудованных автомобилей, которые ввозятся впервые. Сейчас такой транспорт проходит сертификацию.

"Соблюдение транспортных технических требований и контроля важны. Но это должно быть мягко, чтобы не вызвать негативную реакцию и сопротивления населения. Потому что многие вспоминают Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и за какую – то гривну все это продавалось", - заявил Криклий.

Это прежде всего касается экологических норм. Например, в непромышленных городах основным фактором загрязнения является именно транспорт.

"Транспорт - это еще и вопрос безопасности перевозки пассажиров и грузов", - рассказал министр.

Хронология событий

С 1 мая 2019 года в Украине вступили в силу новые правила прохождения обязательного технического контроля (ОТК).

В Украине на данный момент техосмотр обязателен для грузовых автомобилей, такси, автобусов и транспортных средств, которые перевозят опасные грузы. Кроме того, техосмотр должны проходить легковые авто, которые используются в коммерческих целях.

Возвращение в Украине обязательного техосмотра личного автотранспорта не поможет снизить аварийность на дорогах, но создаст дополнительный источник коррупции. Такое мнение высказал автоюрист Денис Конюшко, анализируя соответствующую инициативу украинских властей.

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Автор: УНИАН