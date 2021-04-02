В марте в годовом выражении продажи новых автомобилей выросли на 9% - до более 69 тыс.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-марте, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 4% – до 21,1 тыс. единиц.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

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Отмечается, что в марте в годовом выражении продажи новых автомобилей выросли на 45% - до более 9 тыс. По сравнению с февралем этого года продажи выросли на почти 43%.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в марте стала Renault. За март 1 тыс. 256 автомобилей этой французской марки пополнили украинский автопарк. Свой результат марта 2020 года Renault улучшила на 3%.

Второй по популярности стала марка Toyota с результатом 1 тыс. 171 зарегистрированное авто. Свой показатель марта 2020 года марка улучшила на 77%.

Третье место в рейтинге марок у KIA, которая улучшила свой прошлогодний показатель на 12% - до 646 машин.

На четвертой позиции Skoda — 627 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Замыкает пятерку лидеров Volkswagen с результатом 525 авто, что в 4 раза больше, чем годом ранее.

Бестселлером первого весеннего месяца на украинском рынке новых легковушек стал автомобиль Toyota RAV4, который выбрали 644 покупателя.

Что этому предшествовало

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2020 году сократились по сравнению с 2019 годом на 3% – до 85,5 тыс. единиц.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в 2020 году стала Renault.

«Укравтопром»

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.

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Автор: Павел Степанец