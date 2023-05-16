Правительство Грузии заявило, что отказываться от прямого авиасообщения между Россией и Грузией было бы непрагматично.

История всегда помнит тех, кто делал вид, что не замечает геноцид. Так в офисе президента Украины прокомментировали решение Грузии открыть авиасообщение с Россией.

Руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram подчеркнул: "История всегда помнит тех, кто делал вид, что не замечает геноцид, нацизм и его авторов, и эта историческая память вряд ли кому-то нравится", отметив при этом, что грузинский народ постоянно демонстрирует солидарность с Украиной.

"У нас общий враг, который с 90-х годов, а потом в 2008-м убивал грузин, а с 2014 он убивает украинцев. Для наших народов этот враг экзистенциален. Но некоторые, похоже, стараются не замечать ракетные обстрелы Киева, уничтоженную Марьинку, убитых в Буче, Ирпене, Изюме, похищение детей... некоторые, похоже, забыли трагедию в Гори. Возможно, кому-то кажется, что их это не касается. И взаимодействие с террористами и убийцами - это нормально. Ложная позиция, история все расставит на свои места, люди обязательно сделают это также", - отметил руководитель ОП.

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Авиасообщение Грузии с Россией

10 мая 2023 года президент России Владимир отменил визовый режим для граждан Грузии. Кремль официально разрешил прямые авиарейсы в страну.

15 мая 2023 года Агентство гражданской авиации получило несколько заявок на регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией. В тот же день, 15 мая 2023 года стало известно о том, что Грузия возобновляет авиасообщение с Россией. Правительство Грузии заявило, что отказываться от прямого авиасообщения между Россией и Грузией было бы непрагматично.

16 мая 2023 года стало известно о том, что грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на осуществление прямых рейсов из Тбилиси в Москву. Полеты в Москву будут осуществляться семь раз в неделю, начиная с 20 мая.

В Евросоюзе выразили обеспокоенность в связи с тем, что внешняя политика Грузии и политика в сфере безопасности становится все более несогласованной с соответствующими политиками ЕС. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Стано отметил, что ЕС выражает сожаление по поводу решения Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ отменить запрет на полеты на прошлой неделе.

19 мая в день приземления первого самолета из России в знак протеста против возобновления авиасообщения Грузии с РФ, в Тбилиси пройдет акция протеста.

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