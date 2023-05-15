Правительство Грузии заявило, что отказываться от прямого авиасообщения между Россией и Грузией было бы непрагматично.

Власти Грузии выдали разрешение российской авиакомпании "Азимут" на выполнение рейсов в страну с 17 мая.

Как сообщает "Грузия onlinе", об этом сообщил вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге, проведенном после завершения заседания правительства.

По его словам, правительство Грузии последовательно как в части интеграции с ЕС, так и в решениях экономической политики, однако отказываться от прямого авиасообщения между Россией и Грузией было бы непрагматично.

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"Мы ожидаем эффект порядка 300-400 миллионов долларов в сфере туризма, который можно назвать "эффектом полетов". В 2019 году доход от туризма из РФ составил около миллиарда долларов", - заявил Давиташвили.

В то же время, бывший госминистр по вопросам реинтеграции Паата Закареишвили заявил о том, что "эти экономические выгоды пахнут кровью украинского народа".

"Эти экономические выгоды пахнут кровью украинского народа. Те кто православные, должны это увидеть. Одно православное государство уничтожает другое православное государство. Если вы этого не понимаете, я не знаю, о чем вы можете говорить. Это аморальная выгода, для меня этот аргумент самый неприемлемый", - сказал Закареишвили.

Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

19 января 2023 года грузинские политики заявили о возможном возобновлении авиасообщения между Тбилиси и Москвой.

10 мая 2023 года президент России Владимир отменил визовый режим для граждан Грузии. Кроме того, Кремль официально разрешил прямые авиарейсы в страну.

Решение Путина вступает в силу с 15 мая. Так, граждане Грузии смогут въезжать в Россию с внутренним паспортом, диппаспортом, служебным паспортом, книжкой моряка, а также с грузинским проездным документом на срок не более 90 дней.

15 мая 2023 года Агентство гражданской авиации получило несколько заявок на регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией.

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