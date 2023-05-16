Правительство Грузии заявило, что отказываться от прямого авиасообщения между Россией и Грузией было бы непрагматично.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на совершение прямых рейсов из Тбилиси в Москву.

Как сообщает ТАСС, это уже вторая авиакомпания, которая заявила о запуске прямых перелетов между Москвой и Тбилиси. Полеты в Москву будут осуществляться семь раз в неделю, начиная с 20 мая, сообщает грузинский регулятор.

По информации ЕП, в Евросоюзе выразили сожаление в связи с тем, что внешняя политика Грузии и политика в сфере безопасности становится все более несогласованной с соответствующими политиками ЕС. Об этом на брифинге в Брюсселе во вторник заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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Стано отметил, что ЕС выражает сожаление по поводу решения Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ отменить запрет на полеты на прошлой неделе.

"Из-за незаконной войны России против Украины ЕС и ряд других государств ввели санкции против российского авиационного сектора. Мы и наши партнеры не позволяем полеты из и в Россию и над Россией. Последнее решение грузинских властей вызывает беспокойство, учитывая путь Грузии в ЕС и обязательства Грузии согласовывать (свои решения. – Ред.) с решениями ЕС во внешней политике, как предусматривает Соглашение об ассоциации Грузия-ЕС", – заявил он.

В то же время, как сообщает "Грузия onlinе", 19 мая в день приземления первого самолета из России в знак протеста против возобновления авиасообщения Грузии с РФ, в Тбилиси пройдет акция протеста. Об этом заявила лидер движения "Дроа" Элене Хоштария.

По словам Хоштария, восстановление прямого авиасообщения с Россией угрожает получению Грузией статуса кандидата в члены ЕС и является предательством национальных интересов страны.

Авиасообщение Грузии с Россией

10 мая 2023 года президент России Владимир отменил визовый режим для граждан Грузии. Кроме того, Кремль официально разрешил прямые авиарейсы в страну. Решение Путина вступает в силу с 15 мая.

15 мая 2023 года Агентство гражданской авиации получило несколько заявок на регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией. В тот же день, 15 мая 2023 года стало известно о том, что Грузия возобновляет авиасообщение с Россией. Правительство Грузии заявило, что отказываться от прямого авиасообщения между Россией и Грузией было бы непрагматично.

В то же время, бывший госминистр по вопросам реинтеграции Паата Закареишвили заявил о том, что "эти экономические выгоды пахнут кровью украинского народа".

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