В Госдепе США считают, что что сейчас не время усиливать взаимодействие с РФ.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, возобновление прямого авиасообщения между Грузией и агрессором вызывает беспокойство.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Госдепа США Ведант Пател на брифинге, отметив при этом, что сейчас не время для усиления взаимодействия с агрессором.

"Если между Россией и Грузией будут осуществляться прямые рейсы, это вызовет растущую озабоченность не только у США и других западных стран, но и у компаний, которые могут работать из грузинских аэропортов... Все западное сообщество дистанцировалось от Российской Федерации, и мы считаем, что сейчас не время усиливать взаимодействие с РФ", — отметил он.

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Возобновление авиасобщения между Россией и Грузией

15 мая 2023 года стало известно о том, что Грузия возобновляет авиасообщение с Россией. Правительство Грузии заявило, что отказываться от прямого авиасообщения между Россией и Грузией было бы непрагматично.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на совершение прямых рейсов из Тбилиси в Москву.

В свою очередь президент России Владимир отменил визовый режим для граждан Грузии. Кроме того, Кремль официально разрешил прямые авиарейсы в страну.

Бывший госминистр по вопросам реинтеграции Паата Закареишвили заявил о том, что "эти экономические выгоды пахнут кровью украинского народа".

19 мая в день приземления первого самолета из России в знак протеста против возобновления авиасообщения Грузии с РФ, в Тбилиси пройдет акция протеста. Об этом заявила лидер движения "Дроа" Элене Хоштария.

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