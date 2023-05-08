Судам, которые подозреваются или уличаются в нарушении санкций, могут запретить заход в европейские порты и шлюзы.

Европейский союз предложил запретить доступ в свои порты для судов, которые пытаются обойти антироссийские санкции в отношении российской нефти.

Как сообщает Bloomberg, эта мера является частью более широкого пакета санкций против России после ее вторжения в Украину, согласно документам ЕС. Поскольку ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты уже установлены, теперь основное внимание уделяется устранению лазеек и более эффективному обеспечению соблюдения ограничений.

Исполнительный орган ЕС сослался на "резкий рост мошеннических практик и связанных с ними экологических рисков" со стороны судов, пытающихся обойти ценовой потолок G-7, и запрет на импорт российской нефти в блок. В нем говорится, что судам, которые подозреваются или уличаются в нарушении санкций, следует запретить заход в европейские порты и шлюзы.

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"Теневой флот" агрессора

По состоянию на 2 марта 2023 года ежемесячно в теневой флот агрессора поступало от 25 до 35 судов. Всего для перевозки российской нефти использовалось около 600 танкеров (10% мирового рынка).

В большинстве случаев судна отключают систему автоматической идентификации, которая позволяет определить габариты и маршрут, поэтому отследить их практически невозможно. Россия умудряется обходить санкции, так как несмотря на то что западные страны запретили импорт российской нефти, запрета доставлять ее покупателям для иностранных судов нет.

8 мая 2023 года сообщалось о том, что страны G7 намерены усилить борьбу с "мошенническими практиками", которые позволяют России торговать нефтью по ценам выше установленного потолка, используя "теневой флот" Путина.

Как сообщал Financial Times, страны G7 готовят меры по пресечению обхода агрессором санкций против российской нефтяной отрасли и частности, механизма "потолка цен" на нефть. Данные меры будут обсуждаться на встрече министров финансов G7 в Японии на этой неделе.

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