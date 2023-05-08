Страны G7 намерены решить вопрос манипуляции с транспондерами танкеров, которые "выключаются" в море, либо не передают данные о портах назначения.

Страны G7 намерены усилить борьбу с "мошенническими практиками", которые позволяют России торговать нефтью по ценам выше установленного потолка, используя "теневой флот" Путина.

Как сообщает Financial Times, страны G7 готовят меры по пресечению обхода агрессором санкций против российской нефтяной отрасли и частности, механизма "потолка цен" на нефть. Данные меры будут обсуждаться на встрече министров финансов G7 в Японии на этой неделе.

Как говорится в материале, страны G7 намерены решить вопрос манипуляции с транспондерами танкеров, которые "выключаются" в море, либо не передают данные о портах назначения. В таком режиме из российских морских портов экспортируется каждый третий баррель, или более 1 млн баррелей в день.

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G7 намерена "помочь" поставщикам нефтяных услуг соблюдать требования, указав на "красные флажки", такие как "манипулирование отслеживанием местоположения судов или неспособность классифицировать расходы на доставку, фрахт, таможенные и страховые расходы отдельно от самой нефти".

Как говорится в материале, вопреки санкциям, нефтяному эмбарго ЕС и заявлениям правительства о сокращении добычи, российские нефтяники не только не потеряли экспорт, но даже его нарастили: на неделе, завершившейся 28 апреля, из морских портов танкеры вывозили 4,1 млн баррелей в день.

"Благодаря "теневому флоту" из десятков танкеров, часто отживших сроки эксплуатации и предназначенных к списанию на металлолом, средний экспорт нефти из России за последние 4 недели достиг 3,5 млн баррелей в сутки - рекорда с начала войны", - говорится в материале.

Теневой флот Путина

В октябре 2022 года стало известно о том, что для того, чтобы обойти нефтяные санкции, Россия формирует "теневой флот" из нефтяных танкеров. По состоянию на декабрь 2022 года агрессор сформировал "теневой флот" из сотни танкеров.

28 февраля 2023 года Bloomberg писал о том, что трейдеры активно ищут на рынке новых покупателей на российскую нефть.

2 марта 2023 года появилась информация о том, что Россия увеличивает "теневой флот" для перевозки нефти. Сообщалось, что ежемесячно в теневой флот агрессора поступают от 25 до 35 судов. Всего для перевозки российской нефти используется около 600 танкеров (10% мирового рынка).

2 апреля 2023 года в Financial Times вышел материал о том, что "теневой флот" Путина может спровоцировать жуткую экологическую катастрофу. Сообщалось о том, что с ростом "теневого флота" риски природных катастроф будут увеличиваться.

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