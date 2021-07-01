Международный аэропорт «Одесса» из-за ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) закроется более чем на сутки.
Как сообщили в аэропорту, ООО «Международный аэропорт «Одесса» прошло все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой ВПП.
Отмечается, что для подготовки этой полосы к эксплуатации аэропорт «Одесса» не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля до 12:00 16 июля.
Официальное открытие новой ВПП состоится 16 июля.
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В апреле стало известно, что новая взлетно-посадочная полоса длиной 2,8 км в международном аэропорту «Одесса» будет открыта во втором квартале этого года. Ширина полосы 45 метров с обочинами.
Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.
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