Рейсы будут выполняться по вторникам.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 6 июля запускает рейсы из Одессы в город Салоники (Греция) и в обратном направлении.

Об этом сообщила пресс-служба компании. «Салоники на крыльях SkyUp теперь доступны и с вылетом из Одессы. Рейсы в греческий город стартуют с 6 июля», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут выполняться по вторникам.

Ранее в июне Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять новые регулярные рейсы из Киева в Анкару (Турция), города Салоники (Греция), Самарканда и Ургенча (Узбекистан).

Читайте такжеSkyUp отказалась летать по 33 маршрутам (список)Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец