Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что для запуска аэропорта надо около двух недель.

Украинские аэропорты смогут возобновить свою работу в течении двух недель. Главное условие – безопасность.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в ходе выступления на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES.

По его словам, первым может заработать аэропорт "Львов". Министр указал, что главная проблема для возобновления полетов гражданских судов – безопасность, а не технические вопросы.

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Кроме того, Кубракоа считает, что технически открытие аэропорта во Львове может реализоваться в рамках "зерновой инициативы", где Украина получит гарантии безопасности от международных партнеров и ООН.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Закарпатского областного совета Владимир Чубирко заявит, что аэропорт Ужгород готовят к открытию и даже уже выделили на это деньги.

Позже в областной военной администрации пояснили, что аэропорт "Ужгород" не готов возобновить работу в ближайшее время. Аэропорт, как минимум, не может работать из-за закрытого над Украиной неба. В то же время нет подписанных документов с Евросоюзом о возможности запуска регулярных рейсов, а сам аэропорт не соответствует техническим характеристикам.

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