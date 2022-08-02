Техническое состояние полосы аэропорта может помешать ему принимать рейсы даже после окончания войны.

Через месяц–два из Украины хотят восстановить пассажирские авиарейсы с аэропорта Ужгорода, однако эксперты говорят, что пока это не имеет экономического смысла, а сам аэропорт технически к этому не готов.

Об этом заявил экс-глава Госавиаслужбы Денис Антонюк, пишет Forbes Украина.

Возобновление рейсов зависит не только от областных властей. Светосигнальная система, взлетная полоса и другие элементы инфраструктуры не готовы принимать регулярные рейсы.

Техническое состояние полосы аэропорта может помешать ему принимать рейсы даже после окончания войны. Полоса не может принимать самые распространенные типы самолетов Boeing 737 или Airbus А320, которые перевозят по 180-200 пассажиров, говорит Денис Антонюк. В аэропорту смогут летать меньшие самолеты, например Embraer ERJ-145, который перевозит примерно 50 пассажиров.

В таком случае перевозка одного пассажира и, соответственно, цена билета будет в несколько раз выше, чем перевозки того же пассажира с соседних словацких или венгерских аэропортов, считает Денис Антонюк. "Сейчас нет экономического смысла открывать рейсы в Ужгород. Пассажирам дешевле доехать до аэропорта того же словацкого Кошице, откуда они смогут улететь по тем или иным направлениям", – считает он.

Во время войны есть смысл открывать рейсы из украинского Ужгорода в соседние авиационные хабы, например, во Франкфурт-на-Майне или Стамбул, считает Денис Антонюк. Этими рейсами могли бы пользоваться как украинцы, которые живут в Германии, так и украинцы, которые летят в Украину, например, из США с пересадкой в Германии.

Однако эти плюсы сразу исчезают, если рейсы будут задерживаться из-за воздушной тревоги. Например, если в аэропорту Ужгород во время посадки будет объявлена воздушная тревога, в результате которой рейс до Франкфурта-на-Майне задержится на час-два, то с большой вероятностью у пассажира "слетит" стыковка в Германии на американский рейс, рассказывает Денис Антонюк.

Однако есть возможности для возобновления работы аэропорта. Можно обеспечить безопасные полеты во время войны, так как почти весь процесс взлета и посадки вблизи этого аэропорта осуществляется через воздушное пространство соседней Словакии, считает Антонюк. Фактически самолет будет находиться в воздушном пространстве Украины минимально возможное время, объясняет он.

Сначала военные должны обеспечить безопасность полетов. После этого они должны об этом сообщить Госавиаслужбу, которая, в свою очередь, выдаст необходимое разрешение на то, что можно летать до аэропорта Ужгород.

Сейчас открытие аэропорта будет иметь скорее политическое, чем коммерческое значение, считает Антонюк. "Украине важно показать миру, что, несмотря на войну, у нас есть аэропорт, который действует, что у нас есть связь с внешним миром", – объясняет он.

Но не только война помешала восстановлению работы аэропорта в Ужгороде. Для того чтобы можно было возобновить рейсы, с этим должны еще согласиться владельцы самолетов (обычно авиакомпании берут самолеты в лизинг) и страховые компании, которые покрывают возможные риски. Их должны удовлетворить меры по обеспечению безопасности, говорит президент МАУ в 2004-2019 годах Юрий Мирошников. "Ведь все риски для самолета и пассажиров на земле остаются", – добавляет он.

Напомним, ранее председатель Закарпатского облсовета Владимир Чубирко заявит, что аэропорт Ужгород готовят к открытию и даже уже выделили на это деньги.

Позже в ОВА пояснили, что аэропорт "Ужгород" не готов возобновить работу в ближайшее время. Кроме этого, отсутствуют необходимые документы.

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