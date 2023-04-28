Представительница компании отметила, что сейчас проводят подготовку.

В "Украэрорухе" прокомментировали возможность возобновления полеты гражданской авиации. В компании указали, что гражданская авиация вернется к работе после того, как будет обеспечена полная безопасность.

"Все что мы имеем в результате сегодняшней ночной атаки, мы называем "опасность". Все что связано с авиацией, мы ассоциируем со словом безопасность. Пока в воздушном пространстве Украины не будет гарантировано 100% ситуации безопасности, нам строить какие-либо прогнозы рано", – заявила заместитель директора "Украэроруха" Оксана Ожигова в комментарии телеканалу "Киев".

При этом она отметила, что компания проводит подготовку к скорейшему восстановлению полетов, "когда это будет возможным".

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Возобновление полетов в Украине - последние заявления

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022 года, когда Россий начала полномасштабную войну против Украины. Уже 14 месяцев украинцы могут улететь только из соседних европейских стран.

27 апреля министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что Украина активно готовится возобновить полеты гражданской авиации.

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